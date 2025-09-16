Personlig assistent, vaken natt
Lavita Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Vansbro Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Vansbro
2025-09-16
LaVita assistans är ett företag i Järfälla, strax utanför Stockholm, som huvudsakligen sysslar med personlig assistans. LaVita assistans har tillstånd av IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg) att bedriva personlig assistans. LaVita har kollektivavtal.
Vi söker nu en personlig assistent till en av våra brukare på Kungsholmen.
Tjänsten är på ca 80 % vaken natt på schema.
Brukaren bor med sin familj i en lägenhet och arbetet sker i bostaden.
Vi söker dig som har hög arbetsmoral, ansvarskänsla samt en vilja och intresse att utvecklas i arbetet. Du jobbar strukturerat, sätter brukarens behov i fokus och drivs av vetskapen att din insats gör skillnad.
Erfarenhet av arbete med barn med speciella behov samt erfarenhet av att arbeta som personlig assistent är meriterande.
Pga. arbetets art är det endast aktuellt med kvinnliga sökande till denna tjänst. Du får gärna ha körkort och behöver behärska svenska i både tal och skrift. Att ha tidigare erfarenheter av liknande arbete är meriterande.
Då brukaren är minderårig är vi skyldiga att begära ett utdrag ur belastningsregistret.
Detta innebär att vi vid en anställning kommer begära ett registerutdrag från dig innan du får börja arbeta. Du beställer själv registerutdraget från polisen. Blanketten hittar du på följande webbadress: http://www.polisen.se/Service/Blanketter/Blanketter-belastningsregistret/
Välj registerutdrag för LSS. Polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor - beställ gärna ditt registerutdrag redan idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16
E-post: jobba@lavita.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kungsholmen". Arbetsgivare Lavita Assistans AB
786 33 VANSBRO Jobbnummer
