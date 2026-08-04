Personlig Assistent Ulricehamn Deltid
FMF Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Ulricehamn Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Ulricehamn
2026-08-04
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Hos vår kund i Ulricehamn söker vi just nu en assistent, dagtid - arbetet innebär växelvis arbete i Vegby samt centralt i Ulricehamn. För att lära känna kunden har vi grundlig introduktion på dagtid/kväll/helg innan man börjar jobba självständigt på dagen.
Så här beskriver vår kund hennes behov och vad som förväntas av dig som assistent.
Jag är en glad och kreativ 14 årig tjej. Hos mig får du hänga med på allting som händer i min vardag och du kommer att bli en viktig pusselbit i mitt liv. Du behöver vara beredd på att jobba hos båda mina föräldrar. Du kommer att hjälpa mig under dagen i mitt vardagliga liv, även vara med mig i skolan under skoltid. Eftersom jag har en komplex epilepsi behöver jag alltid ha en assistent nära, då jag kan få Ep-anfall när som helst.
Jag älskar att måla, pyssla, lyssna på musik och ibland också dansa men allting beror på min dagsform. Jag gillar också hästar och rider ibland på eftermiddagen efter skolan.
Jag behöver motion och rörelse och det är viktigt att du också kan vara delaktig i mina fysiska aktiviteter såsom sparka boll, springa, hoppa och leka.
Hos pappa bor det en katt, så du kan inte vara allergisk mot djur.
Assistentens roll och erfarenhet
För att passa som min personliga assistent hoppas jag att du har erfarenhet av liknande arbete, kanske som just assistent eller med barn med särskilda behov på annat sätt.
Det är ett stort plus om du har grundläggande kunskap om epilepsi. Viktigt att du är omsorgsfull och pålitlig, med ett stort hjärta för att hjälpa andra. Du behöver också vara initiativrik, lekfull och bra på att motivera eftersom jag uppskattar när vi hittar på kreativa och roliga saker tillsammans. Flexibilitet och förmåga att anpassa dig är viktigt.
Jag söker någon som är positiv och nära till skratt, gärna lite busig. Men du behöver också kunna vara lugn och stabil, även i stressiga situationer och ha en förmåga att sätta dig in i mina behov och min situation. Engagemang och ett genuint intresse för att bidra till en meningsfull och rolig vardag för mig är också väldigt viktigt.
Du behöver körkort och tillgång till egen bil när jag är hos min mamma, eftersom vi bor på landet utan kollektivtrafik.
Meriterande erfarenheter
Körkort och tillgång till egen bil är ett krav.
Erfarenhet av Epilepsi.
Erfarenhet av att jobba med barn/ungdomar med särskilda behov.
Svenska i tal och skrift.
Arbetstid/tjänstgöringsgrad
Tillsvidareanställning så länge uppdraget varar med fast schemarad på rullande 4v schema.
Dagpassen startar oftast 07:30
Tjänsten går att justera lite upp- eller ner beroende på önskemål.
Tjänstgöring innebär även helgjobb.
Start omgående.
Om lön
Vi tillämpar lön enligt Fremia. Kollektivavtal.
Vi erbjuder friskvård.
På FMF Assistans har vi som policy att begära ett utdrag ur belastningsregistret på alla våra anställda då vi värnar om säkerheten för våra kunder. Blir du kallad till intervju vill vi gärna att du tar med aktuellt utdrag som inte får vara mer än ett år gammalt. Ett belastningsregister- för arbete med barn/ ungdom beställer du enklast på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/-för
arbete med personer över 18år/ vuxen beställer du ett belastningsregister på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/Som
assistent hos oss på FMF Assistans, vill vi att du precis som vi ska känna stort ansvar och stolthet över ditt uppdrag. Varje dag hjälper våra assistenter våra kunder till en bättre vardag och det är just det personlig assistans handlar om. Vi har lovat våra kunder att göra vårt yttersta för att du som assistent hos oss ska få de bästa förutsättningarna att lyckas i ditt arbete. Varmt välkommen till oss – Vi finns här för våra kunder och våra assistenter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare FMF Assistans AB
(org.nr 556800-7206), https://www.fmfassistans.se/
523 90 ULRICEHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
FMF Assistans Kontakt
Kundansvarig
Annika Hallberg Juhlin annika.hallberg-juhlin@fmfassistans.se +46768675000 Jobbnummer
10022124