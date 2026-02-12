Personlig assistent Trosa DAG Timvikarie
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Trosa Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Trosa
Kan du tänka dig att hoppa in?
Personlig assistent kan vara ett alternativ.
Har du funderat på att arbeta som timvikarie och har erfarenhet från vård, skola eller omsorg? Då kan personlig assistent vara ett superalternativ.
Att arbeta i en liten tajt grupp och göra en hel del roliga saker om dagarna.
Jag lever med en bruten nacke och är förlamad till 100%. Jag lever utan andningsstöd, äter och pratar som vanligt. Jag har 5 assistenter på dagtid som arbetar 100% vi har alltid dubbelbemanning, jag har 2 assistenter som delar på tjänsten vaken natt.
Nu behöver vi förstärka teamet med en flexibel assistent som kan hoppa in lite då och då vid semester, sjukdom och ledighet.
Arbetstiderna är 08-20, 08-22 alla dagar, även helger. Vi använder ett rullande 6-veckors schema.
Ett flertal av mina assistenter har arbetat flera år hos mig, och har en hög kompetens, det finns alla hjälpmedel som du kan tänka dig. Så möjlighet att få en god utbildning och stöd är många. Det är väldigt god stämning i gruppen så det är bra om du har lätt för att anpassa dig till nya arbetskamrater och arbetsuppgifter.
Jag bor i en villa i Trosa och assistenterna har eget vardagsrum/uppehållsrum/kök etc. Då kommunikationerna till Trosa under helger och sommar kan vara dåliga förutsätter vi att du har tillgång till egen bil och har körkort. Det är bra om du bor i närområdet. Jag har även en egen bil som vi ofta är ute och åker i, därför är det bra om du tycker det är roligt att köra bil.
Svenska i tal och skrift förutsätter vi.
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också! Ersättning
