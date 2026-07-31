Personlig Assistent Tomelilla Fast Tjänst 87%
FMF Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Tomelilla Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Tomelilla
2026-07-31
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Just nu söker vi en personlig assistent till ett uppdrag hos en av våra kunder strax utanför Tomelilla. Tjänsten är en fast anställning på cirka 87 % och passar dig som vill arbeta dagtid och ha kvällar och helger till stor del fria – perfekt för dig som vill få mer tid med familj eller egna intressen.
Kunden är en ung man som bor på landet. Därför behöver du ha körkort och tillgång till egen bil för att kunna ta dig till och från arbetet. Vi söker dig som är omtänksam, ansvarstagande och har ett genuint intresse för att arbeta med människor. Du är kreativ, lösningsfokuserad och tycker om att hitta på aktiviteter tillsammans med kunden. Eftersom kunden kan kommunicera och uttrycka sina egna önskemål är det viktigt att du är lyhörd och kan vara ett gott sällskap i vardagen. Har du ett intresse för tv-spel eller andra sociala aktiviteter är det ett extra plus.
Arbetet innebär även vissa förflyttningar, vilket gör att du behöver ha en god fysisk förmåga.
Assistentens roll och erfarenhet
Du som person behöver vara noggrann, ansvarstagande, lyhörd och initiativrik och positiv. Du behöver vara flexibel gällande arbetstider eftersom vi i arbetsgruppen löser bemanningen om någon blir sjuk eller har semester – vi ställer upp för vår kund och för varandra.
Du behöver ha ett eget driv och en genuin vilja att göra varje dag värdefull. Du är en positiv och trygg person. Vi söker dig som har viss erfarenhet från omvårdnad eller pedagogiskt arbete men detta är inget krav. Personliga egenskaper och personkemi väger tyngre. Vi ser gärna kvinnliga sökande på kundens begäran. Publiceringsdatum2026-07-31Kvalifikationer
Svenska språket mycket väl i tal.
Rökfri under arbetspasset.
Gärna erfarenhet från att arbeta som personlig assistent.
Har bil och körkort.
Arbetstid/tjänstgöringsgrad
Dagtid, cirka kl. 08.00–15.00 enligt schema, huvudsak ledig på helger. Enstaka helgpass kan förekomma vid behov, men ingår inte i det ordinarie schemat.
Start enligt överenskommelse.
Tjänsten motsvarar 87% per vecka, (vilket är 5 pass per vecka.)
Om lön
Vi tillämpar lön enligt Fremia. Kollektivavtal.
Vi erbjuder friskvård. Kontaktperson för detta jobb
Kundansvarig: Renata Krystyniak
Telefonnummer: 0721839787
E-postadress: renata.krystyniak@fmfassistans.se
På FMF Assistans har vi som policy att begära ett utdrag ur belastningsregistret på alla våra anställda då vi värnar om säkerheten för våra kunder. Blir du kallad till intervju vill vi gärna att du tar med aktuellt utdrag som inte får vara mer än ett år gammalt. Ett belastningsregister- för arbete med barn/ ungdom beställer du enklast på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/-för
arbete med personer över 18år/ vuxen beställer du ett belastningsregister på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/Som
assistent hos oss på FMF Assistans, vill vi att du precis som vi ska känna stort ansvar och stolthet över ditt uppdrag. Varje dag hjälper våra assistenter våra kunder till en bättre vardag och det är just det personlig assistans handlar om. Vi har lovat våra kunder att göra vårt yttersta för att du som assistent hos oss ska få de bästa förutsättningarna att lyckas i ditt arbete. Varmt välkommen till oss – Vi finns här för våra kunder och våra assistenter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare FMF Assistans AB
(org.nr 556800-7206), https://www.fmfassistans.se/
273 30 TOMELILLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
FMF Assistans Kontakt
Kundansvarig
Renata Krystyniak renata.krystyniak@fmfassistans.se +46721839787 Jobbnummer
10017591