Personlig assistent till två syskon i Öregrund
Vivant Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Uppsala Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Uppsala
2025-08-12
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vivant Assistans AB i Uppsala
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
, Enköping
eller i hela Sverige
Vi på Vivant assistans erbjuder personlig assistans till människor med funktionsvariation enligt lagen om stöd och service. Vår vision är att, i samarbete med den personliga assistenten, värna om kundenss självbestämmande, goda levnadsvillkor och möjlighet till frihet i det vardagliga livet.
Till grunden av vårt arbete på Vivant ligger en gedigen värdegrund och vår ambition är att anpassa det praktiska utförandet av vårt arbete för att det ska passa den enskilda individens behov.
Vi söker dig som har ett genuint intresse för att arbeta med människor. Vidare ser vi att du är positiv, har en god kommunikativ förmåga, är stresstålig och har lätt för att komma in i en ny arbetsrutin.
Att ditt arbete präglas av ett gott omdöme och integritet är en självklarhet för dig. Vi sätter stort värde i att du värnar om andra människors välmående, drivs starkt av att skapa positiva relationer och har ett prestigelöst förhållningssätt till ditt arbete.
Tidigare erfarenhet av liknande arbete eller adekvat utbildning är meriterande men störst vikt kommer att läggas på personlig lämplighet då tjänsten innebär ett mycket nära samarbete med kunden.
OM TJÄNSTEN Personliga assistenter sökes till två härliga tonårssyskon i Öregrund
Vill du jobba nära människor, göra skillnad på riktigt och samtidigt vara en del av ett härligt gäng? Vi söker nu assistenter till två tonårssyskon i Öregrund som behöver stöd i vardagen - och som gärna delar skratt och fina stunder med dig.
Vi söker dig som:
Är kvinna
Talar svenska flytande
Har lätt för att samarbeta och är lyhörd
Är pålitlig, omtänksam och har ett varmt hjärta
Gärna har erfarenhet från vård/omsorg (men det är inte ett krav - rätt personlighet är viktigast!)
Vi erbjuder:
En varm och trygg arbetsmiljö
Stöttande kollegor som hjälper varandra
Möjlighet att verkligen lära känna de du jobbar för
Trygga anställningsvillkor
Arbetstid och tjänstgöringsgrad: Kväll / Natt tjänst
Lön: Timlönen är fast enligt överenskommelse. Övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde: Omgående
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
Rekryteringsprocessen Vivants's Rekryterare kommer att läsa igenom din ansökan och sedan återkomma ifall du blir aktuell för en intervju.
Inför anställning hos Vivant Assistans
För anställning hos Vivant Assistans krävs att du har ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Vivant Assistans är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och/eller lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Vi kommer begära utdrag ur belastningsregistret därmed är det bra att du redan nu beställer den via länken nedan:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Vill du veta mera om oss eller tjänsten så är du varmt välkommen att kontakta oss!
Hälsningar
Vivant Assistans https://www.vivant.se/ Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vivant Assistans AB
(org.nr 556826-3841), http://vivant.se Arbetsplats
Vivant Jobbnummer
9454612