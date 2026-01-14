Personlig assistent till pojke, vikariat
2026-01-14
Vi söker en erfaren personlig assistent som brinner för yrket och vill göra skillnad i en annan människas vardag. Du behöver vara engagerad, lyhörd, noggrann och ansvarsfull. Vi ser gärna att du är initiativrik och skapar möjlighet för lek, träning och vardagliga aktiviteter tillsammans med vår kund.
Vår kund bor tillsammans med sin familj i Örebro. Han har omfattande hjälpbehov, han har bland annat epilepsi och låg muskeltonus, vilket påverkar andning och andra kroppsfunktioner. I det dagliga stödet ingår bland annat hantering av andningshjälpmedel samt sondmatning.
Just nu söker vi en vikarie som kan arbeta helger för att möjliggöra aktiviteter genom dubbelassistans.
Vi söker även ett tidsbegränsat vikariat för vaken natt, för dig som vill bidra till trygghet och närvaro under nattens timmar.
Vi välkomnar dig att söka denna tjänst!
Krav: Rökfri. Svenska flytande i tal och skrift, då det förekommer en del dokumentation och kommunikation genom text. Bil och körkort är önskvärt men inget krav.
Utdrag ur belastningsregistret och referenser lämnas vid ansökan.
Om Poolarna Assistans
Poolarna Assistans är det familjära assistansbolaget som finns där för dig som kund, anhörig och assistent. Vi har kollektivavtal inom Vårdföretagarna Almega, vilket ger dig som assistent trygghet och förmåner. Hos oss är du inte bara en anställd - du är en värdefull del av vår gemenskap. Tillsammans gör vi skillnad. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
E-post: gisela@poolarna.se Arbetsgivarens referens
