Personlig assistent till man på Södermalm, Stockholm
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm
Hej!
Jag är en man i 70-årsåldern som bor på Södermalm, jag har MS och använder rullstol.
Jag söker en lugn, trygg och pålitlig kvinnlig assistent. Jag är över 190 cm lång, så du kan inte vara alldeles för kort då jag behöver en del fysiskt stöd. Jag har astma, vilket innebär att du inte får ha pälsdjur, vara rökare eller använda starka dofter (t.ex. parfym). Du bör tala och skriva svenska flytande.
Arbetsuppgifterna inkluderar att assistera mig i det vardagliga, såsom hygien, handla, laga mat och städa. Du behöver vara lyhörd och kunna känna in när jag behöver vila en stund eller när jag istället behöver motiveras. Vissa timmar har jag dubbel assistans, så det är viktigt att du inte har några svårigheter att samarbeta.
Omfattning: Ett fast dygnspass i veckan, fredagar, plus möjlighet att hoppa in vid andra assistenters sjukdom och ledighet.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Om detta låter intressant för dig, tveka inte att höra av dig!
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332), https://jag.se/assistans/ Arbetsplats
JAG Personlig assistans Jobbnummer
9450541