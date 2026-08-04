Personlig assistent till man i Järfälla
Elfa Assistans I Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Järfälla Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Järfälla
2026-08-04
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ELFA Assistans i Sverige AB bedriver personlig assistans och vänder sig till personer med funktionsnedsättning som vill leva ett aktivt och utvecklande liv. All verksamhet bedrivs med utgångspunkt i LSS intentioner om individens rätt till delaktighet, självbestämmande, integritet och inflytande och vår vision är att företaget ska betraktas som ett kompetent och personligt assistansbolag som genom samverkan uppnår höga resultat vad gäller nöjdhet hos brukare, anhöriga och medarbetare.
Vi söker dig som vill bli en del av ett engagerat team och arbeta som personlig assistent i ett uppdrag i Järfälla. Du kommer att arbeta tillsammans med en kollega och arbetspassen varierar mellan dag, kväll och aktiv natt enligt ett rullande schema. Som assistent kommer du att stödja brukaren i alla dygnets aktiviteter, vilket innebär att du hjälper till med personlig hygien, på- och avklädning, matlagning, städning samt medicinska insatser
Uppdraget kräver formell medicinsk delegering. Du kommer att få en gedigen introduktion och utbildning, men det är starkt meriterande om du har erfarenhet av trak och hostmaskin.
Vi söker dig som:
• Talar, läser och skriver svenska obehindrat
• Har erfarenhet av arbete som personlig assistent, gärna i komplexa uppdrag
• Klarar av att saker ibland händer snabbt och behåller lugnet för att kunna arbeta metodiskt
• Är engagerad, lojal, lyhörd och pålitlig
• Har lätt för att samarbeta och kan hålla en låg profil när det behövs
• Är en positiv person som inger lugn och trygghet i mötet med andra
Vi söker assistenter till tjänster deltid och timvikariat
Innan anställning kommer du på kundens begäran behöva visa upp ett utdrag ur belastningsregistret och vi föreslår att du beställer ett sådan redan nu via www.polisen.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Elfa Assistans I Sverige AB
(org.nr 556798-2813)
171 52 SOLNA Kontakt
Kontakt
Hamid Amini hamid@elfa-assistans.se 073 598 69 17 Jobbnummer
10022125