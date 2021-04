Personlig Assistent Till Man - Piteå - Trygga Assistans I Norr AB - Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Umeå

Prenumerera på nya jobb hos Trygga Assistans I Norr AB

Trygga Assistans I Norr AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Umeå2021-04-07Vi söker en trygg och stabil person som gärna har erfarenhet från vården sen tidigare.Dina arbetsuppgifter är att hjälpa till med Omvårdnadsinsatser ex. kateter, hygien, förflyttningar, matlagning, städning, hushållsgöromål och allt vad det innebär att bo i en villa.I övrigt är det en relativt lugn arbetsplats av mycket social karaktär.Som sökande är det centralt att du är flexibel, rökfri o och har möjlighet att arbeta under dygnets alla timmar (vaken natt).Just nu söker vi någon som kan jobba på rad i sommar med start i Juni. Rekrytering sker fortlöpande! Välkommen in med din ansökan redan idag.Trygg Assistans är norrlandsägt, familjärt företag. Vi har funnits sedan 2010 och tillämpar kollektivavtal. Vi finns nära dig!2021-04-07Sista dag att ansöka är 2021-05-07Trygga Assistans i Norr ABVästranorrlandsgatan 11D90402 UMEÅ5675418