Personlig assistent till kvinna i Jönköping
Oberoende Liv i Jönköping, Olja, Ek För / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Jönköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Jönköping
2025-12-15
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Oberoende Liv i Jönköping, Olja, Ek För i Jönköping
eller i hela Sverige
Vi söker just nu ny medarbetare till vår kvinnliga uppdragsgivare i Jönköping. Känner du att egenskaperna stabil, trygg och lyhörd passar in på dig och känner du för att göra skillnad för en annan människa i dennes vardag? Tveka inte att skicka in din ansökan idag!Publiceringsdatum2025-12-15Om tjänsten
Vår uppdragsgivare är en kvinna i 30-årsåldern som bor i egen lägenhet i Jönköping. Hon badar och rider på sin fritid. Gillar även åka på utflykter, kolla på film, samt att sitta vid sin Ipad. Hennes begränsningar gör att hon är i behov av assistans under dygnets alla timmar. Arbetsuppgifter kan vara allt från personlig omvårdnad, stöttning vid måltider och att handla mat till att assistera under daglig verksamhet eller på andra aktiviteter. Din arbetsplats är där uppdragsgivaren befinner sig och du blir hennes stöd i vardagen i alla situationer.
Vad krävs av dig?
För att arbeta som personlig assistent hos vår uppdragsgivare krävs det att du är lyhörd, stabil och lugn med stort tålamod. Du har förmåga att vara initiativtagande och kan förstå och läsa av vår uppdragsgivares behov. Flexibilitet och förmåga att planera om aktiviteter under dagen om så skulle behövas är också viktigt. Erfarenhet av arbete som personlig assistent eller liknande är önskvärt, men inte ett krav. Störst fokus lägger vi på dina personliga egenskaper och att du som assistent får en god relation med uppdragsgivaren. Det är meriterande om du har erfarenhet av lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik eller teckenkommunikation. För att vara aktuell för denna tjänst krävs det att du behärskar svenska språket i tal och skift, är rökfri och inte har några allergier mot pälsdjur eller klor. Du måste ha körkort då du kommer köra uppdragsgivarens bil i tjänsten ibland, det räcker dock med automatkörkort.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder ett spännande och varierat arbete med goda anställningsvillkor, där du kommer få göra skillnad för någon annan varje dag. Att kompetensutveckla vår personal är ett led i att säkerställa kvaliteten i den personliga assistansen därför erbjuder vi flera utbildningar varje år till våra anställda. Vi vill att du ska trivas riktigt bra och hoppas på ett varaktigt samarbete med dig.
• Ett vikariat på cirka 80%
• Arbetstider som förekommer är dag, kväll, helg, natt (väntetid) och dygnspass på helger
• Tillträde sker omgående
• Du får möjlighet till introduktion och gå bredvid en erfaren assistent
För frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig arbetsledare Kimberley Hofman, kimberley.hofman@kooperativetolja.se
Låter det här som en tjänst för dig? Skicka in din ansökan redan idag då urval och intervjuer sker löpande.
För att bli aktuell för anställning i Kooperativet olja krävs att du visar upp ett utdrag ur Polisens belastningsregister. Det kan ta ett tag att få hem ditt utdrag och därför är det bra att beställa ett redan nu. Gå in på länken:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Gå in på "Till e-tjänst för registerutdrag" och logga in med Bank-id. Välj blankett "Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret". Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Oberoende Liv i Jönköping, Olja, Ek För Arbetsplats
Kooperativet olja Jobbnummer
9644292