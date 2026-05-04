Personlig assistent till kvinna i Jönköping
2026-05-04
Är du en lugn och trygg person som älskar att arbeta med andra människor? Vill du göra skillnad i vardagen för en annan människa och känna att du har ett meningsfullt arbete? Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
Om tjänstenVår uppdragsgivare är en rullstolsburen tjej i 30 årsåldern som bor i egen lägenhet i centrala Jönköping. Hennes funktionsvariationer gör att hon är i behov av personlig assistans dygnet runt. Hon gillar att vara ute, lyssna på musik, få massage, eller gå på promenad. Som hennes personliga assistent är du med henne i alla moment i vardagen och dina arbetsuppgifter består bland annat av personlig omvårdnad, stretching-program, medicinering, sondmatning och att följa med till aktiviteter på bl.a. daglig verksamhet samt olika besök inom vården. Det ingår även vissa fysiska moment men tyngre lyft sker med taklift, det är dock bra om du har god fysik.
Vad krävsVi söker dig som är stabil och trygg i dig själv. Du har en personlig mognad, har lätt för att samarbeta och gillar att göra det lilla extra för andra människor. Du är noggrann i ditt utförande, har en förmåga att vara flexibel och satsar på att bygga en långsiktig relation för att ha möjlighet att lära känna vår uppdragsgivare. Meriterande är om du är utbildad undersköterska och/eller har erfarenhet av personlig assistans, medicinsk omvårdnad eller annat omvårdnadsarbete då det är ett medicinskt omfattande uppdrag. Det är även ett plus om du har erfarenhet av sondmatning, epilepsi och arbete med lift. För att bli aktuell för tjänsten krävs det att du behärskar det svenska språket väl i både tal och skrift, att du är rökfri.
Vad erbjuder vi
Vi erbjuder ett meningsfullt och varierat arbete med goda anställningsvillkor, där du kommer få göra skillnad för någon annan varje dag. Vi vill att du ska trivas riktigt bra och hoppas på ett varaktigt samarbete med dig.
Deltidsanställning
Arbetstider som förekommer för tjänsten är dag, kväll och helg. 07:15-15:45 alt 09:45-20:15
Tillträde från och med 1:a juni.
Introduktion och bredvidgång med van assistent innan man påbörjar sin tjänst.
Krav på minst 1 års tidigare erfarenhet inom vård och omsorg
Har du frågor är du välkommen att kontakta ansvarig arbetsledare Simon Lagärde simon.lagarde@kooperativetolja.se
Är det här ett jobb som vore någonting för dig? Skicka in din ansökan omgående då urval och intervjuer kommer att behandlas löpande.
Viktigt!
För att kunna bli anställd hos oss behöver du visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Det tar några dagar att få hem, så vi rekommenderar att du beställer det redan nu: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-05
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Oberoende Liv i Jönköping, Olja, Ek För
553 18 JÖNKÖPING Arbetsplats
Kooperativet olja Kontakt
Simon Lagärde simon.lagarde@kooperativetolja.se
