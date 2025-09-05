Personlig assistent till Kvinna
2025-09-05
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
Om jobbet
Vi har en 90% ledig tjänst hos en underbar kvinna 3 mil utanför Övik.
Vi söker en kvinnlig assistent och tycker om djur och natur samt trädgård. Körkort och tillgång till egen bil är ett krav då du behöver ta dig till arbetsplatsen.
Arbetstiderna är 8.00 - 21.00 (en lördag varannan vecka.) Det är 6 arbetspass på två veckor
Att arbeta som personlig assistent innebär att du hjälper en annan människa att leva ett så självständigt liv som möjligt. Du är den som ska kompensera för den personens funktionsnedsättning och hjälpa till med både stort och smått.
Arbetet
• innebär ofta att du hjälper till med förflyttningar, av och påklädning, personlig hygien, att sköta hushållet, vara med på fritidsaktiviteter mm.
Att bygga en stark relation som ändå är professionell är grunden för en bra assistans. Det måste finnas ett förtroende mellan dig och den du ska arbeta med och det är viktigt att ni kan fungera tillsammans. God personkemi är viktigt!
Kanske har vi jobbet som skulle vara perfekt för just Dig! Tveka inte att höra av dig till oss.Publiceringsdatum2025-09-05Om företaget
Care of Elin & Lotta är ett lokalt företag som arbetar med personlig assistans och personlig omsorg.
Vår värdegrund bygger på ödmjukhet, respekt och en genuin vilja att hjälpa. Vi förstår att det vi gör påverkar människors liv, och därför tar vi vårt ansvar på största allvar. Vi är tacksamma för det förtroende som ges oss, och arbetar alltid för att vara ett stöd som känns nära, tryggt och pålitligt.
Vi söker de bästa medarbetarna
Som anställd på Care of Elin & Lotta så blir du en del av ett härligt Team med närvarande chefer som vill ge dig de bästa förutsättningarna för att kunna göra ett bra arbete. Vi vill ge våra kunder den allra bästa assistansen och omsorgen och det innebär att vi även har höga krav på vår personal.
När du arbetar hos oss så förväntar vi oss att du har ett professionellt förhållningssätt till yrket och är en god lagspelare som tillsammans med dina kollegor och chefer arbetar aktivt för att skapa en bra och lösningsfokuserad arbetsgrupp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
E-post: elin@elinlotta.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "90%". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Care of Elin & Lotta AB
(org.nr 559463-1169), http://www.elinlotta.se
891 32 ÖRNSKÖLDSVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Centralesplanaden 20D Jobbnummer
9493938