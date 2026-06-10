Personlig assistent till kille i Lund
Monument Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lund Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Lund
2026-06-10
, Lomma
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, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Monument Assistans AB i Lund
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige
Vi söker en engagerad personlig assistent till en ung man i Lund. Som personlig assistent kommer du att ha en viktig roll i hans vardag och bidra till att skapa en trygg och positiv miljö för honom. Den ideala kandidaten är lyhörd, lugn och har gärna erfarenhet av att arbeta med personer inom autismspektrumet. Det är dock av yttersta vikt att personkemin stämmer, eftersom en god relation är nyckeln till ett framgångsrikt samarbete.
Den du kommer att assistera har intressen inom tv-spel, spel, seriefigurer och film. Du kommer att bistå honom i vardagliga sysslor och aktiviteter.
Jobbtitel: Personlig assistent
Plats: Lund
Anställningsform: Timanställning med möjlighet till schemalagda arbetstider för framtiden
Erfarenhet/Kvalifikationer:
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av att arbeta med personer inom autismspektrumet. Det är viktigt att du är en empatisk person som kan skapa en trygg och välfungerande miljö för den du assisterar. God kommunikationsförmåga och tålamod är avgörande egenskaper. Vi ser gärna att du har körkort. Publiceringsdatum2026-06-10Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är lyhörd, lugn och flexibel i ditt arbetssätt. Du bör vara engagerad och ha förmågan att bygga en tillitsfull relation.
Vad företaget erbjuder dig som anställd:
Som personlig assistent hos oss kommer du att få en meningsfull och givande arbetsuppgift där ditt arbete gör verklig skillnad. Vi erbjuder en timanställning med möjlighet att vara en del av ett team som värdesätter din insats och ger dig stöd och utvecklingsmöjligheter.
Monument Assistans är alternativet för personer med personlig assistans som söker skräddarsydda lösningar. Vi har hög kompetens och bred erfarenhet av personlig assistans. För att vi ska kunna hjälpa våra kunder på allra bästa sätt så arbetar vi med hög tillgänglighet och ett nära och personligt samarbete.
Vi vet att vår personal är nyckeln till att bedriva en bra personlig assistans. Därför är det centralt för oss att du som medarbetare är både känner stolthet och glädje över att arbeta hos oss. Vi på Monument Assistans vill därför ge dig möjligheten att utvecklas i din yrkesroll. Vi uppskattar nyfikna och engagerade medarbetare.
Vi erbjuder dig goda lönevillkor, ett nära ledarskap och friskvårdsersättning. Vi ger dig en arbetsmiljö där det är högt i tak och där du har goda möjligheter att påverka din egen arbetssituation. Vi tar gärna fram individuella fortbildningslösningar beroende på i vilken typ av uppdrag du arbetar i. Hos oss får du möjligheten att växa! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Monument Assistans AB
(org.nr 559060-1687)
Scheelevägen 17 (visa karta
)
226 60 LUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Uppdragschef
Ebba Gréen ebba@monumentassistans.se 0760274250 Jobbnummer
9957308