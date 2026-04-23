Personlig assistent till härlig tjej i Nödinge
2026-04-23
Vill du arbeta som personlig assistent och bidra till allas lika rätt till ett bra liv?
I rollen kommer du göra skillnad i människors vardag och tillsammans med oss arbeta efter Humanas vision - Alla har rätt till ett bra liv.

Om tjänsten
Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade). I din roll som personlig assistent kommer du huvudsakligen att hjälpa kunden med allt som uppstår i vardagen samt med grundläggande behov. Ditt arbete innebär att värna om kundens självbestämmande och integritet, och bidrar till att vardagen fungerar smidigt. Varje assistans är unikt anpassad utifrån kundens liv och därför kan arbetsuppgifter variera beroende på arbetsplatsen.
Vår kund är en härlig tjej i 30-årsåldern som bor med sin familj i Nödinge. Hon behöver hjälp och stöttning i sin vardag med tillsyn, motivering, personlig omvårdnad och framför allt stöttning för att kunna utföra alla sina aktiviteter som att bada, rita och måla och åka på utflykter. Hon tycker särskilt mycket om att besöka Klädkällaren och Dollarstore och hon tycker det är väldigt roligt med dagstur med färja till Danmark när tillfälle ges.
Vem är du?
Rollen som personlig assistent ställer höga krav på förmågan att skapa goda relationer. Vi söker därför dig som är lyhörd, engagerad och ansvarstagande. Det är även viktigt att du kan ta egna initiativ och se vad som behöver göras. För att trivas som personlig assistent är det viktigt att det finns bra personkemi mellan dig som assistent och kunden.
För tjänsten krävs det att du har:
har goda kunskaper i svenska
har B-körkort och tillgång till egen bil
Är simkunnig och bekväm med att följa med kund på bad
För tjänsten är det meriterande om du:
har tidigare erfarenhet av arbete som personlig assistent eller annat socialt arbete
delar kundens intressen för aktiviteter och utflykter
har erfarenhet av lågaffektivt bemötande och motiverande arbete
Stor vikt kommer att läggas kring personlig lämplighet.
Arbetstid, tjänstgöringsgrad och lön
Aktuell anställningsform är "så länge assistansuppdraget varar" med en tjänstgöringsgrad på cirka 15 % och innefattar 2 helgdagar i månaden, ojämna helger. Du som assistent har själv möjlighet att bestämma om du ska arbeta lördag eller söndag. Arbetstiden är förlagd 11:00-21:00.
"Sommarvikariat" är aktuell anställningsform för tjänst nummer två, och vi kommer i denna rekrytering att prioritera dig som är intresserad av båda tjänster men alla ansökningar välkomnas. Sommarvikariet sträcker sig över hela juli och augusti med en omfattning på 100%. Detta innebär 4 dagar i veckan under perioden, där du som assistent har möjlighet att välja dagar. Arbetstiden är alltid 11:00-21:00.
Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos Humana är det viktigt att både du som assistent och kunden känner er trygga i samarbetet. Därför får du som ny assistent en introduktion som är anpassad både till yrkesrollen och till den kund du ska arbeta hos. Du får även tillgång till relevanta utbildningar och möjlighet att utvecklas i din roll - så att du har goda förutsättningar att trivas och känna dig trygg i ditt arbete. Humana har kollektivavtal, försäkringar och friskvårdsförmån.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Till dig som arbetar inom rekrytering- och bemanningsföretag samt med annonsförsäljning så undanber vi oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig:
