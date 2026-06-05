Personlig assistent till Båstads kommun
Båstads Kommun, Vård och omsorg / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Båstad Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Båstad
2026-06-05
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Båstads kommun ligger på natursköna Bjärehalvön, omgiven av hav i tre väderstreck. Här möts du av vacker natur, goda kommunikationer och ett aktivt samhälle med full service. Vårt läge med två järnvägsstationer, närhet till flygplats och motorväg gör kommunen till en attraktiv plats att både bo och arbeta i.
Vår vision är att vara en förebild för ett friskt liv och hållbart entreprenörskap – en plats där människor vill bidra, växa och utvecklas. Som arbetsgivare erbjuder vi en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö, där vår värdegrund bygger på professionalism, arbetsglädje och respekt.
Tillsammans gör vi skillnad varje dag genom att ge god service till våra invånare, med engagemang, samarbete och vilja att utvecklas.
Båstads kommun söker dig som vill jobba som personlig assistent hos oss. I jobbet som personlig assistent blir du en viktig del av en annan människas liv och bl a tillgodoser brukarens personliga omvårdnad. Ett jobb som innebär både utmaningar att ta sig an och utveckling för dig som medarbetare. Tjänsten innebär att arbeta som personlig assistent i ett nytt ärende/arbetsplats.Ta chansen att bli en del av vårt team. Vårt mål är att erbjuda våra brukare bästa möjliga stöd och omsorg.
4 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-05Arbetsuppgifter
I din arbetsroll som personlig assistent förväntas du stödja och stötta brukaren med omvårdnad och till delaktighet i samhällslivet utifrån beslut och genomförandeplaner samt arbeta med kvalitetssäkring, dokumentation och verksamhetsutveckling tillsammans med arbetsgruppen. Arbetet hos den här brukaren innebär till stor del omvårdnadsarbete och bruk av hjälpmedel.
Arbetet som personlig assistent kräver att du är självgående och ansvarstagande. I förekommande fall utför du arbetet tillsammans med en kollega.
Arbetstiden kommer vara varierande med dag/kväll och helg.Kvalifikationer
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet kring personlig assistansyrket och är van vid att se brukarens och möjligheter behov utifrån dennes funktionshinderområde. Vi ser det som meriterande om du har en utbildning som undersköterska eller liknande utbildning med inriktning mot funktionshinderområdet.
Som medarbetare hos oss arbetar du med individen i fokus vilket gör att det är viktigt att du är lyhörd, har ett gott bemötande och har förmåga att ta initiativ. Du kommunicerar med både brukare, kollegor, chef och anhöriga vilket gör att du behöver ha förmåga att sätta dig in i någon annans situation/perspektiv.
Som kollega förväntas du kunna samarbeta och bidra till en god arbetsmiljö där alla medarbetare tar ansvar och stöttar varandra.
Du behärskar svenska språket i tal och skrift. B-körkort (manuellt) är ett krav.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Som en del i vårt hälsofrämjande arbete erbjuder vi friskvårdsbidrag. Rökfri arbetstid tillämpas. Det finns också möjlighet till både löne- och semesterlöneväxling enligt gällande avtal. Som del av Familjen Helsingborg samarbetar vi med andra kommuner i regionen för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.
Kommunala avtal gäller, och vid tillsvidareanställning ingår en skyldighet till krigsplacering i Båstads kommun. Vi värdesätter mångfald och välkomnar alla sökande. Hos oss är det viktigt att varje medarbetares kompetens tas tillvara.
Som en del i anställningsprocessen har vi som rutin att ta registerutdrag ur polisens belastningsregister. Detta innebär att vi kommer att begära ett registerutdrag från dig innan anställning. Du beställer själv registerutdraget från Polisen. Blanketten hittar du på följande webbadress: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor - beställ gärna ditt registerutdrag redan idag. Där kontroll av registerutdrag är lagreglerad ska sådan blankett användas.
Kontaktuppgifter till fackliga företrädare finner du på fackförbundens webbplats.
Inför rekryteringsarbetet har Båstads kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "94". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Båstads Kommun
(org.nr 212000-0944)
269 80 BÅSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Båstads Kommun, Vård och omsorg Kontakt
Enhetschef
Therese Malmros 0431-77380 Jobbnummer
9950188