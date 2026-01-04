Personlig assistent till barn
Dina arbetsuppgifter
Som personlig assistent är din främsta uppgift att ge stöd och omsorg till den assistansberättigade utifrån den enskildes assistansbeslut och upprättad genomförandeplan. Arbetsuppgifterna utförs utifrån den enskildes inflytande, delaktighet och självbestämmande med lyhördhet och respekt.
Här finner du ett barn, 13 årig flicka, som behöver dagligt stöd till följd av omfattande funktionsvariation. Arbetsuppgifterna som personlig assistent varierar och utförs främst i den enskildes bostad. Stödet omfattar daglig hygien, på- och avklädning, lek, aktivering och få hjälp av dig att göra så mycket som möjligt av vad ett barn i hennes ålder normalt gör.
Tjänstgöring kväll samt helger. Under lov kan ytterligare behov finnas. Tjänstgöringsgrad ca 50%-70%.
Kollektivavtal finns.Kvalifikationer
Det är viktigt att du tycker om och trivs med att arbeta med människor samt att du är flexibel och öppen för nya idéer och arbetssätt för den assistansberättigades behov och önskemål. Ditt bemötande mot brukaren och familjen behöver vara förtroendeingivande, lyhört och lugnt.
För arbetet krävs tillräckliga kunskaper i svenska, i tal och skrift för att bland annat kunna utföra vårddokumentation. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten.
Till denna tjänst söker vi en kvinna.
Ansök via länk (Ej mail)
Bifoga CV och personligt brev med din ansökan. Intervjuer kan komma att ske löpande.
I denna rekrytering har vi gjort våra val av annonseringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsbolag eller annonssäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-03
Detta är ett deltidsjobb.
