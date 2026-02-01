Personlig assistent till AI Assistans
2026-02-01
Vi på AI Assistans söker nu engagerade och ansvarstagande personliga assistenter till uppdrag i Vänersborg och Trollhättan närliggande områden.
Tjänsterna inleds som timanställningar, med möjlighet till fast tjänst för rätt person, vi lägger stor vikt vid personkemi, engagemang och långsiktigt samarbete.Publiceringsdatum2026-02-01Om tjänsten
Som personlig assistent hos AI Assistans arbetar du nära individen och ger stöd i vardagen utifrån dennes behov. Arbetsuppgifterna kan variera och innefattar bland annat:
Personlig omvårdnad
Stöd i vardagliga sysslor
Följa med på aktiviteter och sociala sammanhang
Vi söker dig som
Är trygg, lyhörd och ansvarsfull
Har ett professionellt och respektfullt bemötande
Är flexibel och kan arbeta varierande tider
Har god svenska i tal och skrift
Tidigare erfarenhet inom personlig assistans är meriterande men inte ett krav, personlig lämplighet är avgörande.
Vi erbjuder
Ett meningsfullt arbete där du gör verklig skillnad
Trygga anställningsvillkor enligt kollektivavtal
Introduktion och löpande stöd
Möjlighet till tillsvidareanställning vid god personkemi
Arbetsort: Vänersborg med omnejd
Anställningsform: Timanställning med möjlighet till fast tjänst
Välkommen med din ansökan till AI Assistans! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
via mail
E-post: info@aiassistans.com Arbetsgivare Ai Assistans AB
(org.nr 559198-4207), http://www.aiassistans.com
