Personlig assistent till 8-årig flicka i Helsingborg
2026-03-11
Personlig assistent till 8-årig flicka - Helsingborg
Vi på Livsam söker dig som vill vara med och göra vardagen ännu roligare och enklare för en härlig 8-årig flicka.
Vi söker en trygg, självständig och social assistent som kan bli en del av hennes vardag samt följa henne mellan hennes växelvisa boenden, fritid och familjeliv.
Flickan har cerebral pares och är rullstolsburen. Som personlig assistent ger du stöd i vardagliga behov som hygien, måltider och förflyttningar. Du blir också en viktig resurs vid fritidsaktiviteter, exempelvis ridning, simning, lek och utflykter tillsammans med familjen.
Vi söker dig som är lyhörd och har god samarbetsförmåga, då du ibland kan ha kontakt med familj och andra assistenter.
Det är viktigt att du är öppen för att lära känna hennes personlighet, behov och rutiner.
Vi ser det som meriterande om du tidigare arbetat med barn med funktionsvariationer eller med barn i förskole- eller lågstadieålder, men vi lägger störst vikt vid din personlighet och ditt engagemang.
Intervjuer sker löpande - varmt välkommen med din ansökan redan idag!Publiceringsdatum2026-03-11Kvalifikationer
• B-körkort och tillgång till egen bil
• Rökfri
• Ej pälsdjursallergi
• God fysisk form
Vi erbjuder:
• Tjänstegrad 50-95% beroende på schemaläggning
• Arbetstider främst eftermiddag, kväll och helg
• Introduktion och upplärning
• Individuell lönesättning
• Kollektivavtal med Vårdförbundet
• Förmånlig friskvård Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Livsam Personlig Assistans AB
(org.nr 559034-6358)
671 41 ARVIKA (VÄRMLANDS) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9790576