Personlig assistent till 8-årig flicka i Helsingborg

Livsam Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Helsingborg
2026-03-11


Personlig assistent till 8-årig flicka - Helsingborg

Vi på Livsam söker dig som vill vara med och göra vardagen ännu roligare och enklare för en härlig 8-årig flicka.

Vi söker en trygg, självständig och social assistent som kan bli en del av hennes vardag samt följa henne mellan hennes växelvisa boenden, fritid och familjeliv.

Flickan har cerebral pares och är rullstolsburen. Som personlig assistent ger du stöd i vardagliga behov som hygien, måltider och förflyttningar. Du blir också en viktig resurs vid fritidsaktiviteter, exempelvis ridning, simning, lek och utflykter tillsammans med familjen.

Vi söker dig som är lyhörd och har god samarbetsförmåga, då du ibland kan ha kontakt med familj och andra assistenter.

Det är viktigt att du är öppen för att lära känna hennes personlighet, behov och rutiner.

Vi ser det som meriterande om du tidigare arbetat med barn med funktionsvariationer eller med barn i förskole- eller lågstadieålder, men vi lägger störst vikt vid din personlighet och ditt engagemang.

Intervjuer sker löpande - varmt välkommen med din ansökan redan idag!

Publiceringsdatum
2026-03-11

Kvalifikationer
• B-körkort och tillgång till egen bil

• Rökfri

• Ej pälsdjursallergi

• God fysisk form

Vi erbjuder:

• Tjänstegrad 50-95% beroende på schemaläggning

• Arbetstider främst eftermiddag, kväll och helg

• Introduktion och upplärning

• Individuell lönesättning

• Kollektivavtal med Vårdförbundet

• Förmånlig friskvård

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-07
Arbetsgivare
Livsam Personlig Assistans AB (org.nr 559034-6358)
671 41  ARVIKA (VÄRMLANDS)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9790576

