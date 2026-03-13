Personlig assistent till 5-årig tjej
Akut bemanning och rekrytering Assistansakuten i / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Sigtuna Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Sigtuna
2026-03-13
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Akut bemanning och rekrytering Assistansakuten i i Sigtuna
, Upplands Väsby
, Täby
, Uppsala
, Solna
eller i hela Sverige
Jag är en social och aktiv femårig tjej som bor tillsammans med min familj utanför Sigtuna och går i förskola. Nu har jag precis fått personlig assistans och därför söker jag en assistent till min grupp.
Du behöver vara fysiskt stark eftersom jag älskar att vara ute och är mycket fysiskt aktiv. I vardagen förekommer det även en del lyft. Jag använder både rullstol och gåvagn och tycker om att springa med min springcykel.
Eftersom jag har en syn- och hörselnedsättning är det extra viktigt att du pratar bra svenska, och förstår att tolka omgivningen och berätta för mig vad som kommer att hända härnäst. Det bästa är om du kan teckenspråk.
Som person behöver du vara tålmodig, pedagogisk och inte minst uppmärksam för att kunna tolka och läsa av både mig och olika situationer.
För att jobba med mig behöver du också ha kunskap om sondmatning.
Körkort är meriterande, men inte ett krav.
Tjänsten är på dagtid, vardag och helg, enligt ett rullande schema. Tillträde efter överenskommelse.
Barn- och ungdomsassistans har kollektivavtal tecknat mellan Fremia och Kommunal.
Innan rekrytering kan fullföljas kontrollerar vi alltid ditt registerutdrag ur belastningsregistret och du förväntas kunna visa upp det vid förfrågan. Använd polisens e-tjänst för snabbast handläggning men vare ute i god tid då det finns en handläggningstid. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Ersättning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Akut bemanning och rekrytering Assistansakuten i
(org.nr 559237-3962), https://assistansakuten.se
Assistansakuten Jobbnummer
9797560