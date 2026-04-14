Personlig assistent till 10 åring i Kalmar
Välkommen till ett meningsfullt arbete som personlig assistent för en pojke i Kalmar!
En glad och nyfiken pojke på tio år som bor i Kalmar. Han har autism och ett visst utåtagerande beteende, det är därför viktigt att du är van vid arbeta lågaffektivt och pedagogiskt.
Om dig
Vi söker en engagerad, trygg och lyhörd assistent som vill skapa en trygg och stimulerande vardag tillsammans med kunden. Du är ansvarstagande, flexibel och har lätt för att samarbeta med både kunden och övriga i teamet. Erfarenhet av arbete med barn och/eller autism är meriterande.
Du är lugn, tålmodig och respektfull.
Du kan kommunicera tydligt och skapa förtroendefulla relationer.
Du arbetar på ett låg affektivt och pedagogiskt sätt
Körkort och tillgång till bil är ett kravOm tjänsten
Tjänsten är på deltid med arbetspass förlagda på kvälls/nattpass 16.30-06.30 med väntetid på natten. Totalt ca 6 pass i månaden. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi tillämpar bakgrundskontroll på samtliga som går vidare i rekryteringen.
Välkommen med din ansökan!
Vilka är vi?
Vi ingår i Hedera Assistans - en trygg, väletablerad och professionell aktör inom personlig assistans med hjärtat på rätt ställe.
Vi har ett av världens viktigaste jobb - att stötta de som behöver samhällets stöd allra mest! Och det är vi stolta över. Idag finns vi på ett flertal ställen i Sverige, men vår vision är att fortsätta växa i landet och stötta ännu fler till en berikande vardag. Inom Hedera Assistans finns Libra Assistans, Assistanspoolen och Livsanda Assistans. Här arbetar enastående människor med olika bakgrunder som förenas med energi och glädje för att förmedla livskvalitet. Tillsammans har vi en och samma ledstjärna - att handling, tanke och ord alltid ska överensstämma. Vår verksamhet är uppbyggd på en trygg och stabil värdegrund. Alla ska få möjlighet till självbestämmande, ett innehållsrikt liv med trygghet och ett gott mående. Att vi dagligen bidrar och skapar en meningsfull vardag för dessa människor gör oss både stolta och lyckligt lottade. Genom en genuin passion och med ett hjärta för såväl kunder som medarbetare bildar vi en välmående verksamhet som fortsätter att blomstra. Det är kärnan i organisation och vårt arbete.
Vi hoppas att just du vill bli vår nästa personliga assistent. Ansök redan idag, så hörs vi! Så ansöker du
