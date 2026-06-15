Personlig assistent, Täby

Carelli Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Täby
2026-06-15


Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Täby, Vallentuna, Upplands Väsby, Danderyd, Sollentuna eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Carelli Assistans AB i Täby, Vallentuna, Upplands Väsby, Danderyd, Sollentuna eller i hela Sverige

Personliga assistenter sökes till kund boende nära Täby centrum.

Vi söker dig som behärskar svenska i tal och skrift samt har erfarenhet av att arbeta som personlig assistent.
Viktiga egenskaper är punktlighet, flexibilitet, kunna samarbeta med andra samt att vara lyhörd för den kund du arbetar med.

Vi söker flera personer för både timanställning samt på fast schemarad. Skriv gärna i ansökan hur du kan arbeta.
Vi söker personal för både dag/kvällspass veckans alla dagar.

Välkommen med din ansökan!





Carelli Assistans är ett assistansbolag som erbjuder personlig assistans till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Vi är det lite mindre assistansbolaget med ett stort personligt engagemang. Vi är verksamma över hela Sverige och anordnar personlig assistans under värdegrunden personlighet, trygghet och individen.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Carelli Assistans AB (org.nr 556909-8063)
183 70  TÄBY

Kontakt
Områdeschef
Maria Grähs
maria.grahs@carelli.se

Jobbnummer
9962850

Prenumerera på jobb från Carelli Assistans AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Carelli Assistans AB: