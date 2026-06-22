Personlig assistent Stockholm
Mina Assistenter Saik AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-06-22
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Personlig assistent sökes
Jag söker dig som är strukturerad, praktiskt lagd och har god förmåga att kommunicera på svenska, både i tal och skrift.
På grund av min förlamningsskada behöver jag en assistent som kan vara mina armar och ben i vardagen. Jag är helt verbal men kan varken skriva eller visa saker själv. Därför Jag ser gärna att du är kvinna, har nära till skratt och uppskattar rak och tydlig kommunikation. Att trivas tillsammans och kunna dela glädje i arbetet är en stor tillgång.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Husgöromål
Personlig omvårdnad och intimhygien
Stöd i arbetet
Fritidsaktiviteter
För mig är integritet, respekt och ärlighet grundläggande för ett bra samarbete. Arbetsuppgifterna varierar, och du erbjuds en god arbetsmiljö. Samtidigt tror jag att ett väl fungerande samarbete bygger på att båda parter bidrar – it takes two to tango.
Erfarenhet från serviceyrken är meriterande. Du behöver vara följsam, praktiskt lagd och kunna arbeta utifrån etablerade rutiner. Det organisatoriska kring assistansen är väl genomtänkt och fungerar bra, vilket gör det viktigt att du är lyhörd och ansvarstagande.
Innan du ansöker ber jag dig att se filmen INBLiCK på mina-assistenter.se.
OBS! Jag söker endast personer som är genuint intresserade av tjänsten och som uppfyller de krav som ställs för rollen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2622 A3". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mina Assistenter Saik AB
(org.nr 556868-4707), http://www.mina-assistenter.se
Bondegatan 69 (visa karta
)
116 36 STOCKHOLM Arbetsplats
Mina Assistenter Saik AB Jobbnummer
9971707