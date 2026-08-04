Personlig Assistent Stenungsund Deltid
FMF Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stenungsund Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stenungsund
2026-08-04
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, Lilla Edet
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Vi söker dig som vill arbeta hos en härlig kille på 22 år. Han bor själv i egen lägenhet där han har assistans dygnets alla timmar. Dubbelassistans finns under dag och kväll, under natten är det enkelassistans.
Tjänsten är en deltidstjänst på ca. 50% där man arbetar i ett team, alla arbetar nära varandra och i dubbelassistans. Vår kille har autism, epilepsi och en intellektuell funktionsnedsättning. Han har många utmaningar i livet men tack vare sina assistenter får han möjlighet att ha ett fint och innehållsrikt liv med både ridning, bad och kompis-häng.
De lite mer basala sysslorna handlar om ADL, kommunikation med alternativa kommunikationssätt samt träning för att vår kille skall kunna må så bra som möjligt i både kropp och knopp. Han behöver hjälp med allt i sin vardag såsom omvårdnad, måltider, på -och avklädning samt träning. Du kommer att vara med på alla delar i kundens vardag. Allt ifrån hushållssysslor, matlagning och aktiviteter.
Vår kund tycker mycket om att vara ute i naturen, åka bil och umgås gärna med sina vänner. Han tycker mycket om musik i alla dess former. Ett par gånger i veckan är han på daglig verksamhet och har även andra aktiviteter dom dagar han inte är på daglig verksamhet. Han badar även varje vecka så simkunnighet uppskattas.
Då han inte kommunicerar via tal lägger vi stor vikt i att den som arbetar med honom är lyhörd och uppmärksam på hans signaler.
Assistentens roll och erfarenhet
Vi söker dig som är positiv och aktiv i din roll som assistent. Du ska, så att säga, kunna hålla i gång en positiv kommunikation utan att förvänta dig så många svar. Du behöver kunna bjuda på dig själv och får gärna ha lite hästvana då det blir tryggt och fint varje gång vår kille är och rider på sin handikapp-ridning.
Du kommer få noggrann, individanpassad introduktion i alla delar kring kundens hjälpbehov och rutiner.
Meriterande erfarenheter
Kunnig inom alternativ o kompletterande kommunikation.
Tidigare erfarenhet av personlig assistans.
Erfarenhet av epilepsi.
B-körkort är ett krav då kunden har egen bil som assistenterna kör.
Svenska i tal och skrift.
Fysiskt stark, då det förekommer en del förflyttningar som kan upplevas tunga.
Arbetstid/tjänstgöringsgrad
Start omgående eller enligt överenskommelse.
Deltidstjänst 50%
Arbetstiderna är förlagda dag, kväll och helg.
Om lön
Vi tillämpar lön enligt Fremia. Kollektivavtal.
Vi erbjuder friskvård och utbildningar.
På FMF Assistans har vi som policy att begära ett utdrag ur belastningsregistret på alla våra anställda då vi värnar om säkerheten för våra kunder. Blir du kallad till intervju vill vi gärna att du tar med aktuellt utdrag som inte får vara mer än ett år gammalt. Ett belastningsregister- för arbete med barn/ ungdom beställer du enklast på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/-för
arbete med personer över 18år/ vuxen beställer du ett belastningsregister på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/Som
assistent hos oss på FMF Assistans, vill vi att du precis som vi ska känna stort ansvar och stolthet över ditt uppdrag. Varje dag hjälper våra assistenter våra kunder till en bättre vardag och det är just det personlig assistans handlar om. Vi har lovat våra kunder att göra vårt yttersta för att du som assistent hos oss ska få de bästa förutsättningarna att lyckas i ditt arbete. Varmt välkommen till oss – Vi finns här för våra kunder och våra assistenter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare FMF Assistans AB
(org.nr 556800-7206), https://www.fmfassistans.se/
444 91 STENUNGSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
FMF Assistans Kontakt
Kundansvarig
Annika Hallberg Juhlin annika.hallberg-juhlin@fmfassistans.se +46768675000 Jobbnummer
10022119