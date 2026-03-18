Personlig Assistent, Sommarvikarie
Stil Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Örebro
2026-03-18
Den här annonsen gäller ett timviariat som personlig assistent inför sommaren. Vi behöver både extra arbetskraft som går på schema samt timvikarier som hoppar in vid behov
Med tiden kan det också finnas möjlighet till visstidsanställning om så önskas.
Skulle det här passa dig?
Personlig assistans möjliggör för mig ett liv där jag jobbar som journalist, föreläser, reser, deltar i sociala sammankomster, dejtar och går ut med hunden.
Jag behöver t.ex. assistans med:
• en stadig hand vid förflyttningar.
• Ledsagning och syntolkning vad som händer omkring mig.
• Köra min bil
• Hushållssysslor
• Föra mat till munnen eller öppna förpackningar då mina händer skakar.
• koppla in laddare till alla hjälpmedel jag inte fungerar utan.
Du får utbildning i bl.a. TSS och ledsagning. Din lön sätts utifrån kompetens.
Som min assistent blir du anställd hos STIL. Jag tar endast emot ansökningar via denna annons.
Använd gärna typsnitt Arial Bold i storlek 20 pkt i din ansökan så blir det lättare för mig att läsa. Det visar också att du läst annonsen ordentligt och är hyfsat uppmärksam.
Anställningskrav
- Är flexibel med arbetstider, är pålitlig och har hög arbetsmoral.
- har körkort för bil.
- Du kan eller är beredd att utbilda dig i dövblindkompetens och teckenspråk/TSS.
- Har goda kunskaper i svenska och tillräcklig hörsel för att ta emot skriftliga och muntliga arbetsinstruktioner, även om jag emellanåt talar otydligt.
- Inte är allergisk eller rädd för hund, då hund bor i hemmet.
- Har empati och ett öppet sinne för alternativa livsstilar.
Andra uppskattade meriter som inte är krav:
- Vana att hantera program som Zoom, Office-paketet, Ios Iphone/Ipad och Adobe.
- Erfarenhet av att arbeta som personlig assistent.
- Vana av att resa och hantera stressade situationer.
• Intresse för kreativt skapande.
Timlön sätts utifrån fasta kriterier och den kompetens jag behöver 144-170kr/h + ob.
Rekryteringen sker fortlöpande så avvakta inte med att skicka in din ansökan. https://polisen.se/Service/Blanketter/Blanketter-belastningsregistret/blankett-4429-LSS-belastningsregistret/ Ersättning
144-170 kr/h utifrån dövblindkompetens enligt fasta kriterier Friskvård Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stil Assistans AB
(org.nr 556777-9615), http://www.stil.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stil Jobbnummer
9806086