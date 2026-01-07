Personlig assistent som kan teckenspråk Örebro
Ab Omsorgscompagniet I Norden / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Örebro Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Örebro
2026-01-07
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ab Omsorgscompagniet I Norden i Örebro
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
, Arboga
eller i hela Sverige
OM OMSORGSCOMPAGNIET
AB OmsorgsCompagniet i Norden har funnits sedan 2003. Vi finns i dagsläget etablerade i Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro samt Trollhättan.
OmsorgsCompagniet i Norden består av personlig assistans, avlösning, ledsagning, stödboende, serviceboende. Vi är i dagsläget ca 1000 medarbetare.
Besök gärna vår hemsida www.oc.se
Vi söker nu en personlig assistent till en av våra kunder i Örebro. Då vår kund är syn och hörselskadad krävs det att du behärskar teckenspråk. För att du ska kunna ge den bästa assistansen till vår kund tror vi att du brinner för att hjälpa andra, du gör ditt yttersta för att kunden ska få den hjälp hen behöver.
Du kommer hjälpa vår kund i hemmet med div hushållsgöromål men även följa med på olika aktiviteter utanför hemmet såsom träning, shopping, fika mm
Du kommer få en ordentlig introduktion på arbetsplatsen och erfarenhet inom vård och omsorg är meriterande men inget krav. Arbetstiden är förlagd till dag, kväll och helg.
Vi tror även att du är:
Noggrann
Tålmodig
Serviceinriktad
Initiativtagare
Lyhörd
Stor vikt läggs på personlig lämplighet, välkommen att söka!
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista datum, inkom med din ansökan så fort som möjligt!
OmsorgsCompagniet värnar om både kunder och personalens trygghet och har därför som rutin att alltid begära ett utdrag ur belastningsregistret på samtliga personer som anställs i företaget. Detta innebär att vi vid en anställning kommer begära ett registerutdrag från dig innan du får börja arbeta. Polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor - beställ ditt registerutdrag så snart som möjligt.
Blanketten hittar du på följande webbadress: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7008835-1775925". Arbetsgivare AB Omsorgscompagniet i Norden
(org.nr 556640-2292), https://karriar.oc.se
Nastagatan 2 (visa karta
)
702 27 ÖREBRO Arbetsplats
OmsorgsCompagniet Jobbnummer
9670360