Personlig assistent sökes inför sommaren!
Just nu söker vi personliga assistenter, som vill jobba som vikarie vid behov och har möjlighet att arbeta omgående samt även tillgängliga under hela sommaren.
Kunden har personlig assistans dygnet runt, varav 5,5 timme är väntetid. Arbetstiderna är mellan kl.08.00-16.00 och 16.00-08.00 alla dagar.
Din roll som personlig assistent är att vara kundens händer och fötter samt kunna vara följsam utan att ta över kontrollen.
Kunden är en kreativ man med intresse av humaniora, som är 57 år och bor i Enskededalen. Han är ensamstående pappa till en tonårsdotter. Han är författare och tycker om att gå på promenader, simma, sköta om sitt hem och sin odlingslott. Kunden behöver kunna lösa uppgifter i samarbete med dig, kunna hantera utmaningar och vara i nuet.
Kunden har en CP-skada med uttalssvårigheter, vilket gör det viktigt att du lär dig förstå hans sätt att prata. Därför krävs det att du kan mycket god svenska och har en god förmåga att kommunicera.
Om Dig
Som personlig assistent hos kunden behöver du kunna växla mellan att vara aktiv och att vara passiv, utan att det blir ett hinder. Viktigast är din inställning till jobbet med mental närvaro. Du förstår att det här är inget vårdjobb utan kunden behöver hjälp med det han inte kan göra själv. Du talar och förstår flytande svenska. Det är en merit om du har erfarenhet att arbeta inom serviceyrke.
Dessutom behöver du kunna simma och får inte vara allergisk mot katter.
Du får introduktion för att känna på att arbeta hos kunden och se om ni passar bra ihop och kan samarbeta.
Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan med CV och en presentation av dig själv. Intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20
Bifoga CV och personligt brev via mejl!
E-post: ihanusster@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KS 2028". Arbetsgivare IGS Admin AB
(org.nr 556991-4467)
121 31 ENSKEDEDALEN Jobbnummer
9894395