Personlig assistent sökes i Visby
Nordström Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Gotland Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Gotland
2026-01-26
Nu söker vi på Nordström Assistans Dig som har hjärtat på rätt ställe och som vill tillgodose en människas liv med särskilda insatser.Publiceringsdatum2026-01-26Om tjänsten
Vi söker nu en personlig assistent till en rullstolsburen man som har en CP-skada och lindrig epilepsi. Han är bosatt i Visby. Tjänsten är en timanställning för arbete vid behov och ordinarie personals frånvaro. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innefatta att stödja med dagliga rutiner, olika typer av förflyttningar, personlig hygien, måltider samt på- och avklädning.
Arbetstiderna är förlagda enligt följande:
09.00-09.00 (dagen efter), med ca. 7,5 timmars väntetid/natt mån-sön,
09.00-12.00/12.30/14.00/16.00, mån-sön. Företaget
Vår kund tycker om att baka, gå promenader och att ha det fint i hemmet.
Om dig
Som personlig assistent hos oss spelar du en avgörande roll i att skapa en trygg och meningsfull vardag för vår kund. Du kommer att vara en viktig del av deras liv och bidra till deras självständighet och välmående.
Vi tror att du som söker denna tjänst är en person som är lyhörd, ansvarstagande, flexibel och samarbetsvillig. Det viktigaste är att det finns personkemi mellan dig som sökande och kunden. Detta kan komma till att bli avgörande vid det slutgiltiga urvalet.
Det är krav på att du
Kan arbeta alla tider på dygnet, inklusive dygnspass,
Är flexibel och villig att ställa upp för dina kollegor.
Omfattning: Extra/vid behov. Antal tjänster: 1. Tillträde: Omgående. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten tillsätts så snart som möjligt. Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Rekryteringsprocessen Din ansökan kan komma att läsas av personal inom Nordström Assistans, av kund och dennes anhöriga och/eller samordnare. Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Urval kan ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Tveka därför inte att skicka in din ansökan idag!
Vid eventuell anställning För anställning hos oss på Nordström Assistans behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling samt giltigt personbevis och/eller eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
För dig med anställningsstöd Nordström Assistans är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Nordström Assistans Vi på Nordström Assistans är övertygade att med rätt hjälp och förutsättningar kan man nå mer. Vi vill förändra, förbättra och skapa vägen till en bättre tillvaro. Vi har funnits sedan 1998 och erbjuder idag personlig assistans i hela Sverige och utgår från regionalkontoren i Stockholm, Gotland, Malmö, Jönköping och Gällivare. Vår framgång vilar på våra medarbetare och vi söker dig som vill vara en del av vårt team!
Vi följer kollektivavtal mellan Kommunal/Vårdföretagarna.
Du hittar mer information på https://www.nordstromassistans.se Så ansöker du
