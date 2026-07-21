Personlig Assistent sökes i Göteborg!

Rtfl Care AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg
2026-07-21


Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Rtfl Care AB i Göteborg, Partille, Tjörn, Borås, Varberg eller i hela Sverige

RTFL Care är en arbetsgivare som värdesätter mångfald och jämlikhet. Vi uppmuntrar därför alla kvalificerade kandidater, oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion, eller sexuell läggning, att söka tjänsten.

Nu söker vi dig som är tillgänglig per omgående för anställning och som har erfarenhet av Autism och IF.
Beskriv din erfarenhet i din ansökan.
Du ska ha möjlighet att arbeta både dag och nattpass.
För denna tjänst behöver du har god fysik då brukaren är mycket aktiv på dagtid.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Rtfl Care AB (org.nr 556824-9915)
404 24  GÖTEBORG

Kontakt
Kontakt
Anna Rinne
anna@rtfl.se
+46791433431

Jobbnummer
10008218

Prenumerera på jobb från Rtfl Care AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Rtfl Care AB: