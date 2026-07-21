Personlig Assistent sökes i Göteborg!
Rtfl Care AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Göteborg
2026-07-21
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eller i hela Sverige
RTFL Care är en arbetsgivare som värdesätter mångfald och jämlikhet. Vi uppmuntrar därför alla kvalificerade kandidater, oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion, eller sexuell läggning, att söka tjänsten.
Nu söker vi dig som är tillgänglig per omgående för anställning och som har erfarenhet av Autism och IF.
Beskriv din erfarenhet i din ansökan.
Du ska ha möjlighet att arbeta både dag och nattpass.
För denna tjänst behöver du har god fysik då brukaren är mycket aktiv på dagtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rtfl Care AB
(org.nr 556824-9915)
404 24 GÖTEBORG Kontakt
Kontakt
Anna Rinne anna@rtfl.se +46791433431 Jobbnummer
10008218