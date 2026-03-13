Personlig Assistent sökes.
Nu söker vi dig som är intresserad av att jobba som personlig assistent hos en aktiv och levnadsglad kille i 25-årsåldern, med AMC.
Det är en stor merit ifall du har erfarenhet av arbete inom personlig assistans. Arbetet innefattar att utföra vardagsbestyr tillsammans med den enskilde, såsom att laga mat, städa och tvätta, gör aktiviteter, promenera, pyssla, m.m. Du måste också kunna anpassa dig efter den enskildes eget tempo som varierar från dag till dag.
Mannen har ett stort intresse för sport, mer specifikt fotboll, ishockey och simning. Så ett plus är om du är sportintresserad.
Arbetsplatsen är i den enskildes hem och var än den enskilde befinner sig.
Arbetstiderna är förlagda dag, kväll och helg utifrån den enskildes behov. Vi ser gärna att du är tillgänglig för att åka iväg på kortare resor med brukaren, och att du är flexibel och kan arbeta med kort framförhållning vid behov, p.g.a sjukdom eller liknande.
Vi ser gärna att du är tillgänglig hela sommaren.
Vi ser gärna att du som söker tjänsten har ett flexibelt och självständigt arbetssätt och lätt kan anpassa dig till nya situationer. Du som söker har ett genuint intresse och känsla för omsorg om människor. Vi ser gärna att du som söker är sportintresserad och aktiv.
Körkort samt egen bil är en merit.
Övriga egenskaper hos dig som är bra i jobbet är ett gott humör, lugn, tålamod, och att du är ansvarstagande. Du ska kunna tala flytande svenska då detta är ett jobb där bra kommunikation är väldigt viktigt.
Vi intervjuar löpande och tjänsten tillsätts snarast, enligt överenskommelse. Vi kommer endast att kontakta kandidater som blir aktuella för intervju och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum, vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Vi på Bra Assistans värnar om våra kunders säkerhet och trygghet och har som rutin att ta utdrag på samtliga personer som anställs i företaget. Detta innebär att vi vid en anställning kommer begära ett registerutdrag från dig innan du får börja arbeta.
Bra Assistans i Örebro AB arbetar med personlig assistans till människor med funktionsnedsättningar enligt Lagen om Stöd och Service för vissa funktionshindrade (LSS) och Socialförsäkringsbalken och Socialtjänstlagen (SoL).
Bra Assistans i Örebro AB har huvudkontor i Örebro men andra kontor i Göteborg, Västerås och Stockholm. Kunder och anställda runt om i hela landet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
E-post: jobb@bra-assistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "FAL26". Arbetsgivare Bra Assistans i Örebro AB
