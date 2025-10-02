Personlig Assistent Sökes - ung kille i Linköping
2025-10-02
Vi söker nu en personlig assistent som vill bli en del av vår kunds team och göra skillnad i vardagen för en ung man i 30-årsåldern. Han har en medfödd CP-skada, utvecklingsstörning och epilepsi, men framförallt är han en glad, positiv och levnadsglad person. Han älskar att vara aktiv och uppskattar sällskap av en engagerad assistent som vill stötta honom i hans dagliga aktiviteter och skapa en meningsfull vardag tillsammans.
Som personlig assistent kommer du att hjälpa vår kund med personlig hygien, stöd vid förflyttningar, måltider och kommunikation. Du följer med honom i hans olika dagliga aktiviteter och bidrar till att göra hans vardag stimulerande och trygg. Arbetet är både givande och utvecklande, och du blir en viktig del av hans liv.
Det är ofta längre pass med övernattning. 1-2 pass i veckan.
Företagsinformation
Vad Access Assistans erbjuder dig:
Stöd för din hälsa och ditt välmående genom friskvårdsbidrag.
Konkurrenskraftiga löner och pensionslösningar för ekonomisk trygghet.
Kollektivavtal som säkerställer rättvisa arbetsvillkor och trygghet i din anställning.
Möjligheten att vara del av ett engagerat och empatiskt team som arbetar för att skapa en positiv och inkluderande arbetsmiljö.
Tillsammans hjälper vi våra kunder att leva ett så självständigt och rikt liv som möjligt. Om du känner att du vill vara en del av denna resa, ser vi fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 559444-4597) Kontakt
Kontakt: A.M arta@accessomsorg.se
9538330