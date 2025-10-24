Personlig assistent sökes - gör vardagen enklare
Junglia AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Torsby Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Torsby
2025-10-24
, Sunne
, Hagfors
, Munkfors
, Arvika
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Junglia AB i Torsby
, Sunne
, Hagfors
, Arvika
, Kil
eller i hela Sverige
Är du omtänksam, ansvarsfull och vill göra skillnad för någon i vardagen? Vi söker en personlig assistent till en av våra kunder där du får möjlighet att ge stöd och trygghet i vardagen för en person med funktionsvariation.Publiceringsdatum2025-10-24Arbetsuppgifter
Stötta kunden i vardagliga aktiviteter och personlig omvårdnad
Hjälpa vid fritidsaktiviteter och socialt umgänge
Bidra till trygghet, självständighet och livskvalitet
Vi erbjuder:
Direktanställning hos arbetsgivaren
Trevliga kollegor och positiv arbetsmiljö
Möjlighet att göra verklig skillnad i någons vardagKvalifikationer
Erfarenhet inom vård, omsorg eller som personlig assistent är meriterande
Empatisk, ansvarstagande och lyhörd
Goda kunskaper i svenska
Så här söker du
Skapa ditt digitala CV på www.junglia.com
Fyll i uppgifter och ladda upp en bild
Kopiera länken och skicka till jobb@junglia.se
Ämne: Personlig assistent + Ditt namn Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
E-post: jobb@junglia.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Junglia AB
(org.nr 559423-5086), https://junglia.com/
685 33 TORSBY Jobbnummer
9574230