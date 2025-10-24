Personlig assistent sökes - gör vardagen enklare

Junglia AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Torsby
2025-10-24


Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Torsby, Sunne, Hagfors, Munkfors, Arvika eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Junglia AB i Torsby, Sunne, Hagfors, Arvika, Kil eller i hela Sverige

Är du omtänksam, ansvarsfull och vill göra skillnad för någon i vardagen? Vi söker en personlig assistent till en av våra kunder där du får möjlighet att ge stöd och trygghet i vardagen för en person med funktionsvariation.

Publiceringsdatum
2025-10-24

Arbetsuppgifter
Stötta kunden i vardagliga aktiviteter och personlig omvårdnad
Hjälpa vid fritidsaktiviteter och socialt umgänge
Bidra till trygghet, självständighet och livskvalitet

Vi erbjuder:
Direktanställning hos arbetsgivaren
Trevliga kollegor och positiv arbetsmiljö
Möjlighet att göra verklig skillnad i någons vardag

Kvalifikationer
Erfarenhet inom vård, omsorg eller som personlig assistent är meriterande
Empatisk, ansvarstagande och lyhörd
Goda kunskaper i svenska

Så här söker du
Skapa ditt digitala CV på www.junglia.com
Fyll i uppgifter och ladda upp en bild
Kopiera länken och skicka till jobb@junglia.se

Ämne: Personlig assistent + Ditt namn

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
E-post: jobb@junglia.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Junglia AB (org.nr 559423-5086), https://junglia.com/
685 33  TORSBY

Jobbnummer
9574230

Prenumerera på jobb från Junglia AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Junglia AB: