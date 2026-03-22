Personlig assistent Örebro - 44-årig man 1 tjänst
2026-03-22
Personliga assistent sökes till 44-årig man i Örebro
Vi söker minst en personlig assistent till en 44-årig man i Örebro med omfattande och varaktiga stödbehov. Tjänsten avser nattarbete och motsvarar cirka 40 timmar per vecka.
Arbetet innebär att ge stöd i vardagen samt att skapa trygghet, struktur och förutsägbarhet. Insatsen kräver ett lugnt, respektfullt och professionellt bemötande samt förmåga att anpassa stödet utifrån brukarens behov och dagsform.
Brukaren har diagnoserna atoxisk hjärnskada och epilepsi. Syrebristskadan på hjärnan innebär synnedsättning, försämring i alla extremiteter samt utvecklingsstörning. Han har en svår intellektuell funktionsnedsättning. Saknar förmåga att kommunicera eller interagera med andra personer. Saknar all förmåga till exekutiv funktion. Har ingen uppmärksamhet och koncentration.
Tjänsten avser vaken natt där du ansvarar för brukarens omvårdnad och tillsyn. Arbetet innefattar bland annat lägesändringar i sängen, sondmatning, hantering av kateter samt att ge mediciner enligt ordination. Du behöver även kunna uppmärksamma förändringar i brukarens hälsotillstånd och agera vid behov, exempelvis vid andningspåverkan eller anfall kopplade till Epilepsi.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av arbete inom vård och omsorg, gärna som personlig assistent
Kunskap om sondmatning och medicinhantering (eller vilja att lära dig)
Förmåga att arbeta lugnt, tålmodigt och strukturerat
God ansvarskänsla och förmåga att agera vid akuta situationer
Fysisk förmåga att hantera förflyttningar och hjälpmedel
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete med personer med omfattande funktionsnedsättningar
Kunskap eller erfarenhet av sondmatning och medicintekniska hjälpmedel
Erfarenhet av att arbeta med personer med Epilepsi
Erfarenhet av förflyttningsteknik och användning av takliftPubliceringsdatum2026-03-22Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. För att passa i rollen ser vi att du är:
Lugn och stabil
Empatisk och lyhörd
Tålmodig och uthållig
Trygg i pressade situationer
Respektfull i ditt bemötande
Antal tjänster: 1
Arbetstid och tjänstgöringsgrad planeras i dialog med familjen/arbetsgivaren
Skicka din ansökan och berätta kort om din erfarenhet av omsorg, personlig assistans eller arbete med personer med särskilda behov.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Sista dag att ansöka är 2026-04-21
info@genovaassistans.se Arbetsgivare Genova Assistans AB
