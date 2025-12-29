Personlig assistent & medarbetarledare - ca 75 %
Aberia AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Sandviken
2025-12-29
Sandviken
Är du en trygg, positiv och ansvarstagande person som vill ha ett meningsfullt arbete där du både arbetar nära en individ och får möjlighet att ta ledaransvar? Då är detta en tjänsten för dig.
Vi söker nu dig som vill arbeta som personlig assistent och medarbetarledare åt en aktiv och fartfylld ung man som behöver stöd dygnet runt. Här får du en varierad och utvecklande roll där du kombinerar det nära, personliga stödet med ansvar för personal och struktur i assistansen.
Om uppdraget
Som personlig assistent är du en viktig del av hans vardag. Du följer med i dagliga aktiviteter och olika miljöer, bland annat till daglig verksamhet. Din roll är att skapa trygghet, självbestämmande och struktur - samtidigt som du bidrar till en aktiv, social och meningsfull vardag.
Utöver assistansuppdraget har du även en medarbetarledande roll, där du fungerar som en nyckelperson i teamet runt brukaren.
Ditt ansvar som medarbetarledare
I rollen ingår bland annat att:
Vara delaktig i rekrytering av nya assistenter
Ansvara för schemaläggning och bemanning
Vara ett stöd till kollegor i det dagliga arbetet
Bidra till struktur, kvalitet och god arbetsmiljö
Samarbeta med arbetsledning och anhöriga
Detta är en roll för dig som trivs med ansvar, är lösningsorienterad och vill vara med och utveckla både uppdraget och teamet.
Arbetstider & tjänstgöringsgrad
Tjänsten omfattar cirka 75 %
Dygnspass och kortare arbetspass förekommer
Nattpassen innehåller väntetid
Ett flexibelt upplägg som ger variation och möjlighet till balans i vardagen
Vi söker dig som:
Är trygg, stabil och har ett gott omdöme
Är lyhörd, kommunikativ och tydlig i ditt ledarskap
Har förmåga att balansera frihet med ansvar och gränser
Trivs i ett aktivt arbete där ingen dag är den andra lik
Har engagemang, mod och en varm människosyn
Tidigare erfarenhet av personlig assistans eller ledande ansvar är meriterande - men din personlighet, drivkraft och vilja att göra skillnad är viktigast.
Därför ska du arbeta hos oss
Ett meningsfullt och utvecklande arbete
Kombinationen av assistans och ledaransvar
Möjlighet att påverka och skapa kvalitet
Ett aktivt och socialt uppdrag
En roll där du verkligen gör skillnad - varje dag
Låter detta som något för dig?
Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra från dig!
För att trivas i rollen krävs engagemang, självkännedom, flexibilitet och en genuin vilja att bidra till både individens och teamets utveckling.
För att trivas och växa i yrket som personlig assistent krävs en välgrundad människosyn om alla människors lika värde, mod, engagemang och en vilja att göra skillnad för någon annan. God självkännedom, lyhörd och flexibilitet är också viktiga egenskaper. Ersättning
timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "3295b34e-53a9-4866-b1e0-70d53". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Aberia AB
(org.nr 559084-9583) Arbetsplats
Aberia Personlig Assistans Kontakt
Alexander Silow alexander.silow@aberia.se Jobbnummer
9665434