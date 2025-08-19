Personlig Assistent Motala Vikarie
Hammarstrands Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Motala
2025-08-19
Nu söker jag en personlig assistent
Jag är en kvinna som har en MUSKEL SJUKDOM som efter många kämpande år gjorde mig till rullstolsburen.
Jag behöver därför stöttning av en personlig assistent i min vardag, så att livet rullar vidare på ett någorlunda normalt sätt.
Om tjänsten Som personlig assistent kommer du att vara till hjälp där funktionsnedsättningen sätter gränser.
Kunden är en aktiv person som behöver hjälp med personlig hygien och handräckning för att kunna utföra hennes olika hobbys . Hon behöver också hjälp med träning och hushållet.
Vi söker vikarier till denna kund. Arbetstiderna är förlagda 8.00-14.00 MÅN-TORS och 8-12 på fredagar.
Vem vi söker Vi tror att du som söker tjänsten är lugn, ansvarsfull, mogen och tar dig tid att lyssna. För att bli aktuell i rekryteringen krävs följande:
• Du är mellan 20-35 år som tål stress och är noga med varje moment som genomförs med tempo i fokus
• Du kommunicerar tydligt på svenska, både i tal och i skrift
• Inga husdjur
• Du är helt rök, drog och alkoholfri
• passar tider
• Stor vikt kommer att läggas vid lyhördhet och huslighet.
* Skriv gärna en cv om dig där det framgår, vilken personlighet du har, vad du har för intresse på fritiden och vad du har jobbat/ gjort förut.
• En bild säger mera än 1000 ord skicka gärna en/flera tydliga bilder på dig.
• Personligassistentsokes123@proton.me
Ser framemot att få träffa just dig. Lön: Fast timlön enligt överenskommelse. Övriga ersättningar enligt kollektivavtal. Tillträde: Enligt överenskommelse, gärna så snart som möjligt. Ansökan: Din ansökan kommer läsas av kunden Rekryteringen sker löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag! Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-09-18
E-post: personligassistentsokes123@proton.me
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hammarstrands Assistans AB
