Personlig assistent med hundvana sökes
2026-03-08
Nu när vardagens aktiviteter har landat söker vi dig som har möjlighet att arbeta ett dygnspass per vecka (tisdag-onsdag) samt helgpass varannan helg (jämna helger).
Vi söker dig som förstår att rollen som personlig assistent handlar om mer än praktiska moment. Din närvaro skapar trygghet, möjligheter och en stabil vardag för personen du assisterar.
För henne är våren och sommaren årets bästa tid. Att få vara ute i solen och komma ut i friska luften betyder mycket.
I hemmet finns två hundar, därför är god hundvana viktigt. Du kommer troligen att ha ett större ansvar kring hundarna tillsammans med henne, så det är viktigt att du känner dig trygg med hundar och trivs i deras sällskap.
Hon har osynliga diagnoser i form av ADHD och autism, samt en dyskinetisk CP-skada, vilket ibland kan innebära situationer som upplevs komplexa. Därför är det viktigt att du har erfarenhet av lågaffektivt bemötande och kan möta olika situationer med lugn, struktur och förståelse.
Krav för tjänsten:
• God hundvana
• Erfarenhet av eller god förståelse för lågaffektivt bemötande
• Körkort och tillgång till bil (för att kunna ta dig till och från arbetet)
Det här är ett arbete där din insats gör verklig skillnad i en annan människas vardag.
Arbetstid
Varannan helg och ett dygn/ vecka (Sovande jour förekommer) Det ger ca 25 tim/vecka i genomsnitt.
Arbetsplatsen ligger utanför Kolsva.
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Aberia AB
https://www.aberia.se
