Personlig assistent med fast schema
A-Assistans Leimir AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Uppsala Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Uppsala
2026-02-13
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos A-Assistans Leimir AB i Uppsala
, Enköping
, Heby
, Sollentuna
, Täby
eller i hela Sverige
Jag är en 66 årig kvinna i Uppsala som behöver fylla ut mitt team.
Hos mig får du som assistent hjälpa mig med det mesta ni min vardag. Det finns två hundar i hemmet ,du får inte vara hund rädd eller allergisk.
Mina dagar fylls utav aktiviteter både i och utanför hemmet.
Ser gärna att du som söker ska se detta som ett långsiktigt arbete.
Om oss
A-Assistans Leimir AB är ett privat företag som anordnar personlig assistans till assistansberättigade i hela landet. Vi har ca 600 personliga assistenter anställda. Kontor har vi i Hudiksvall, Karlstad, Västerås, Östersund, Stockholm och Umeå. Målet med vår verksamhet är att våra kunder ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi har kollektivavtal: Kommunal och Fremia för personliga assistenter. Semester -, OB- ersättning och andra lönetillägg tillkommer enligt avtal. Vi erbjuder även friskvårdspeng på 2 000 kr för heltidstjänst och år, fika på arbetet och andra förmåner. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare A-Assistans Leimir AB
(org.nr 556637-8963), http://a-assistans.se Arbetsplats
A-Assistans Uppsala Jobbnummer
9740247