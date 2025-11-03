Personlig assistent Luleå
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Luleå Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Luleå
2025-11-03
Hej! Jag är en man som börjar närma mig 40 år och nu söker jag en assistent till mitt team. Allt från 50-100%. Som min assistent kommer du att arbeta skift, vilket innebär dag, kväll, natt och varannan helg.
Jag har en CP-skada och behöver hjälp med det mesta i min vardag. Det är viktigt för mig att du som assisterar mig gör det på ett sätt så att jag är delaktig. Jag gillar sport, träning och umgås med vänner och familj.
Egenskaper jag uppskattar hos min assistent inkluderar ärlighet, lyhördhet, initiativtagande och ansvar. Jag vill ha någon som är van att jobba i grupp, har lätt för att samarbeta och kan ta instruktioner för hur jag vill ha min assistans.
Du som assistent erbjuds 40 timmars betald introduktion, friskvård och har kollektivavtal via Fremia (KFO) Kommunal. Lönen sätts individuellt.Det enda kravet är att du har B-körkort.
Berätta gärna mer om dig själv, skicka in ditt CV och personligt brev så får jag veta mer om dig. Jag ser fram emot att lära känna dig och hoppas att vi kan bygga ett starkt team tillsammans.
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
