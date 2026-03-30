Personlig Assistent Klippan- Deltid/sommarvikarie
Nu hjälps vi åt att hitta en assistent till denna goa kille! Vi behöver stärka upp i teamet kring vår kund och söker dig som kan arbeta ca 25 timmar i veckan samt mer under sommarmånaderna för att täcka upp ordinarie personals semestrar.
Här har ni ett brev från Collin som så fint beskriver vem han är och vad han behöver hjälp med.
Jag är en levnadsglad kille på 21 år som nyligen flyttat till egen bostad.
Jag har ett syndrom som heter Delitionssyndrom 22q11 och Epilepsi, så jag har en del mediciner. Jag älskar allt som låter och rör sig, speciellt lastbilar, grävmaskiner och tåg. Andra favoriter är tvättmaskinen och Youtube. Jag har en egen bil som är anpassad efter mig och eftersom jag inte kör själv så är körkort ett krav.
Jag har en peg på magen där jag får mat och mina mediciner. Jag får inte äta något med munnen så min maskin pumpar in näring via en peg. Jag behöver hjälp med allt i vardagen så som hygien, kläder, mat och mediciner. Hjälp med förflyttning får jag också av mina assistenter då jag sitter i rullstol. Älskar att vara ute och hitta på olika saker.
Är detta något som du vill ta dig an så hör av dig så vi kan lära känna varandra.
Vänligen Collin - en glad och positiv kille
Assistentens roll och erfarenhet
Till denna tjänst söker vi mest av allt rätt person! Det är positivt om du har erfarenhet från arbete med ungdomar/barn och insikt i vad EP och sondmatning är. Då man som assistent behöver kunna förflytta Collin och gå på promenader behöver du som söker ha god fysik. Viktig är dock hur bemötandet och assistansen fungerar ihop med Collin och hans anhöriga.
Viktigast av allt är ändå att personkemin stämmer!
För rätt person finns här ett arbete i många år och vi ser gärna att du som söker har en vision om ett långt samarbete - för det är vad vi önskar för Collin och hans familj.
Du behöver ha möjlighet att ta något extrapass eftersom vi löser sjukfrånvaro och annan ledighet inom gruppen.
En av våra assistenter kommenterade arbetet med vår kund så här:
Någon som söker ett arbete där man upplever en genuin glädje tillsammans med den man jobbar med, under varje arbetspass? En helt fantastisk kille som kommer få dig att skratta varje dag på jobbet, med alla sina tokigheter. Det har han fått mig att göra under 12år, ta tillfället du med, att få känna den glädje när man kommer till jobb!
Meriterande erfarenheter
• Svenska i tal och skrift.
• Körkort.
• Erfarenhet av EP.
• Erfarenhet av sondmatning.
• Erfarenhet av alternativ kommunikation.
Arbetstider/ tjänstgöringsgrad
• Deltid 25h/v.
• Sommarvikariat under perioden juni-augusti.
• Varierade arbetstider dagtid, kväll, natt och även helger.
Om lön
• Vi tillämpar lön enligt Fremia. Kollektivavtal.
• Vi erbjuder friskvård.
På FMF Assistans har vi som policy att begära ett utdrag ur belastningsregistret på alla våra anställda då vi värnar om säkerheten för våra kunder. Blir du kallad till intervju vill vi gärna att du tar med aktuellt utdrag som inte får vara mer än ett år gammalt. Ett belastningsregister- för arbete med barn/ ungdom beställer du enklast på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
• för arbete med personer över 18år/ vuxen beställer du ett belastningsregister på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/
Som assistent hos oss på FMF Assistans, vill vi att du precis som vi ska känna stort ansvar och stolthet över ditt uppdrag. Varje dag hjälper våra assistenter våra kunder till en bättre vardag och det är just det personlig assistans handlar om. Vi har lovat våra kunder att göra vårt yttersta för att du som assistent hos oss ska få de bästa förutsättningarna att lyckas i ditt arbete. Varmt välkommen till oss - Vi finns här för våra kunder och våra assistenter. Ersättning
Enligt kollektivavtal. Fremia.
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
