Personlig assistent, inhoppare

Assistanskraft i Stockholm AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Nacka
2025-08-22


Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Nacka, Kristinehamn, Karlskoga, Storfors, Lekeberg eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Assistanskraft i Stockholm AB i Nacka, Järfälla, Botkyrka, Danderyd, Stockholm eller i hela Sverige

Vi på Assistanskraft arbetar med att ge den bästa och tryggaste tillvaron för våra kunder som finns framförallt i Stockholms län.
Just nu söker vi en inhoppare som kan trygga upp bemanningen hos olika kunder vid ordinarie assistenters frånvaro.
För denna tjänst söker vi dig som är flexibel samt har körkort och tillgång till bil. Är du en renlevnadsmänniska med intresse för fysisk välbefinnande är detta ett arbete för dig!
Vad kan vi erbjuda dig?
Veckolön
omväxlande arbete
närvarande chefer
möjlighet att påverka ditt arbete
friskvård
milersättning

Vad förväntar vi av dig?
Flexibilitet med arbetstider
Tillgänglighet
Bra fysik
Flytande svenska
Lyhördhet
Empati

På grund av tjänstens natur och kundernas önskemål, söker vi endas manliga assistenter.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
E-post: rekrytering@assistanskraft.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Inhoppare".

Arbetsgivare
Assistanskraft i Stockholm AB (org.nr 559465-3585)
131 71  NACKA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9472413

Prenumerera på jobb från Assistanskraft i Stockholm AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Assistanskraft i Stockholm AB: