Personlig assistent, inhoppare
Assistanskraft i Stockholm AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Nacka
2025-08-22
Vi på Assistanskraft arbetar med att ge den bästa och tryggaste tillvaron för våra kunder som finns framförallt i Stockholms län.
Just nu söker vi en inhoppare som kan trygga upp bemanningen hos olika kunder vid ordinarie assistenters frånvaro.
För denna tjänst söker vi dig som är flexibel samt har körkort och tillgång till bil. Är du en renlevnadsmänniska med intresse för fysisk välbefinnande är detta ett arbete för dig!
Vad kan vi erbjuda dig?
Veckolön
omväxlande arbete
närvarande chefer
möjlighet att påverka ditt arbete
friskvård
milersättning
Vad förväntar vi av dig?
Flexibilitet med arbetstider
Tillgänglighet
Bra fysik
Flytande svenska
Lyhördhet
Empati
På grund av tjänstens natur och kundernas önskemål, söker vi endas manliga assistenter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
E-post: rekrytering@assistanskraft.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Inhoppare". Arbetsgivare Assistanskraft i Stockholm AB
(org.nr 559465-3585)
131 71 NACKA Körkort
För detta jobb krävs körkort.
9472413