Personlig assistent i Tumba
Inkludera assistans i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Botkyrka Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Botkyrka
2026-07-17
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Jag är en spirituell, livsglad och energirik (Lite flummig sådär ibland...) brud som just nu söker fler assistenter till min ny uppbyggda grupp, som vi håller på med.
Jag har en muskelsjukdom, som sitter i musklerna och ingen annan stans. Jag har givetvis många intressen. Jag är spirituell så jag spår, läser astrologi och läser av människor samt djur & platser m.m., självfallet naturmedicin också. Jag är även intresserad av hår, smink och skönhet, samt fotografering. Ja, ni hör - Allt i allo tjej. Jag är livsglad, energirik och väldigt positivs - I rätt miljö som passar mig, vilket jag strävar efter i mitt team nu Jag har även mycket humor men också seriösa konversationer. Jag har en katt som är social och aktiv (Lite lat ibland, som sin mamma, mig alltså) så man ska kunna hantera allt som tillkommer med en katt (Aktivering, lek, gos, leka frisör).
Jag söker dig med som är empatisk och avkännande och du ska kunna läsa av när du ska ta ett steg fram eller tillbaka i olika situationer, med hänsyn till min integritet (Om du inte kan läsa av så kan du alltid fråga). Jobbet i allmänhet är att du är mina armar, ben och röst. Man ska helt enkelt kunna tolka det jag säger till andra i olika möten som t.ex. läkarbesök, sjukhusvistelse, myndigheter, vänner osv. utan egen värdering. Flexibel med att kunna hoppa in vid sjukfrånvaro och vid behov, samt anpassa dig till arbetets olika situationer (Vissa dagar sitter vi bara vid YouTube eller serier och pratar, medan vissa dagar är super aktiv, medan andra dagar är mixade). Ingen går på heltid hos mig i fast schema just av den orsaken att kunna hoppa in vid frånvaro och fortfarande kunna anpassa sig i olika tempon. Jag värderar högt respekt, att vara ett team, energier men ändå lugn, empati, humor (Vi är inte alltid så rena i vår humor här & väldigt öppna), bjuda på sig - Positiv helt enkelt. Nej, vi är inte sååå professionella här utan vi är oss själva - Självklart krävs professionalism ibland men... Eftersom vi i stort sätt bor på varandra så är alla sig själva. Det jag absolut främst vill se är att vi ALLA är ett team, i vått & torrt. Allt från att ställa upp vid luckor till att ta sig an olika situationer. Därför behöver du ha en fysiks styrka eller vilja att eventuellt jobba på din fysik och psykisk starka förmåga (Att eventuellt behöva stanna kvar på jobbet och agera med arbetsuppgifter så krävs en viss del styrka mentalt).
Vi söker på fast och rullande 4v schema:
• Dag & kväll - 107h/4v (3 tjänster)
• Vaken/aktiv Natt - 73h/4v (Med tillgång till ökning vid frånvaro som sker frekvent. 1 tjänst. Varje månad måndag & tisdag)
• Dubbelbemanning (kl.16-21) med 2 nätter varannan vecka (Ena veckan Fredag och andra veckan Söndag) - 68h/4v (Du kommer vara den första vi frågar vid frånvaro. 2 tjänster)
Ju mer du hoppar in vid frånvaro, ju mer ökar din inkomst, eftersom vi har timlön.
Krav på dig som söker:
Kvinna
25-40 år
Svenska i tal & skrift, eftersom man tolkar kunden
Ha arbetsmoral och medkänsla
Kunna vara professionell i vissa situationen och lägga sin egen värdering åt sidan i vissa situationer
Avkännande & öppensinnad
Jobbet kommer först och telefonen kommer i andra hand, på jobbet
Kunna hoppa in vid behov, då & då -
Flexibel
Inte katträdd eller kattallergi
Förstå och efterfölja tystnadsplikt och andra rutiner
Har du djur, önskar jag att du har lätt att skaffa djurvakt om du behövs på jobbet
Intresse och kunskap inom smink och hår är även av stort intresse. Samt intresserad eller öppen för spiritualitet.
Introduktion & start: Omgående
• --Publiceringsdatum2026-07-17Om företaget
Hållbar personlig assistans
Vi på Inkludera assistans arbetar för att göra vardagen enklare för människor som behöver personlig assistans. Genom att vara nära, lyhörda och tydliga skapar vi assistans som utgår från varje människas behov, önskemål och sätt att leva sitt liv.
För oss handlar personlig assistans om mer än stöd i vardagen. Det handlar om trygghet, självbestämmande och möjligheten att leva ett liv på egna villkor. Därför söker vi medarbetare som vill vara med och göra verklig skillnad, varje dag.
Som anställd hos oss blir du en del av en organisation där relationer, förtroende och respekt står i centrum. Vi tror på raka besked, tydlig kommunikation och ett närvarande ledarskap. Vi vet att bra assistans börjar med medarbetare som trivs, känner sig trygga och får rätt förutsättningar att göra sitt jobb.
Vi är ett ägarlett assistansbolag med verksamhet över stora delar av Sverige. Vårt fokus är långsiktighet, kvalitet och hållbar assistans – för både kunder och medarbetare. Vi är inte störst. Vi försöker vara rätt.
Oavsett om du har lång erfarenhet av yrket eller är nyfiken på att arbeta som personlig assistent hoppas vi att du vill veta mer om oss. Kanske är det här nästa steg för dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Inkludera assistans i Sverige AB
(org.nr 559019-7942)
111 20 BOTKYRKA Arbetsplats
Inkludera Assistans i Sverige AB Jobbnummer
10005387