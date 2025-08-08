Personlig assistent i Trosa
Jag är en lugn och glad 51-årig kille som bor i en egen lägenhet i anslutning till mina föräldrar i Trosa - nära både buss och tåg. På dagarna är jag på daglig verksamhet, och på fritiden tycker jag om att ta det lugnt i soffan, umgås med familjen och njuta av god mat. Jag har vissa funktionsnedsättningar som gör att jag behöver hjälp med alla grundläggande behov i vardagen, samt stöd med att träna varje dag för att må bra.
Nu söker jag dig som vill bli en del av mitt team - någon som är ansvarstagande, engagerad och flexibel i sitt arbetssätt. Det är ett stort plus om du är kille och kan jobba vardagar mellan kl. 15-18 samt helger mellan kl. 11-18. Om vi trivs tillsammans finns det goda möjligheter till fler arbetspass framöver.
Som person är du empatisk, lyhörd och trygg i att ta egna initiativ. Eftersom att jag ibland har dubbelassistans, särskilt på helger, är det viktigt att du är bra på att samarbeta med andra. Det möjliggör att vi kan göra olika aktiviteter och utflykter tillsammans på ett smidigt sätt.
Kan du spela gitarr eller något annat instrument är det ett roligt plus - men inget krav! Det viktigaste är att du tycker om ett varierat arbete som kan innehålla allt från aktiviteter och utflykter till bad och sjukgymnastik.
Jag kommunicerar med icke-talad kommunikation, så det är viktigt att du är uppmärksam och öppen för att läsa av mina signaler och behov. Även om jag inte är särskilt tung är det en fördel om du är fysiskt stark, så att du kan hjälpa mig att bli starkare också.
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
