Personlig assistent i Täby
Assistans Kompetens I Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Täby Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Täby
2026-02-19
Assistans kompetens är en erfaren och engagerad assistansanordnare som erbjuder personlig assistans av hög kvalitet över hela Sverige med starkt fokus på individens behov.
Vår kunniga och motiverade personal är kärnan i vår verksamhet och vi arbetar aktivt för att ge de bästa förutsättningarna att lyckas i sitt uppdrag. Alla våra chefer har dessutom själva arbetat som personliga assistenter.
Vi har kollektivavtal samt är godkända av IVO och IFA. Gå gärna in på www.assistanskompetens.se
för att läsa mer om oss eller på assistanskoll.se
Personlig assistent sökes - ett meningsfullt och varmt uppdrag.
Vill du ha ett arbete som verkligen betyder något - där du gör skillnad på riktigt, varje dag? Nu söker vi personlig assistent till ett fint och välfungerande uppdrag med en glad och positiv man.
Om uppdraget
Tjänsten innebär lugnt tempo, struktur och gemenskap, där relationen mellan assistansanvändare och assistent är central. Mannen uppskattar vardagens små guldkorn och trivs med aktiviteter som ger både glädje och trygghet.
Han tycker särskilt mycket om:
• Vatten och bad
• Sång och musik
• utflykter
• Laga mat från grunden
• Stretching och KP-träning
Om arbetet
Som personlig assistent är du ett viktigt stöd i vardagen, både praktiskt och socialt. Arbetet sker till stor del i dubbelbemanning, vilket ger trygghet och möjlighet till gott samarbete. Här finns gott om utrymme för att bygga en fin arbetsrelation och känna stolthet över det arbete du gör. För många blir detta mer än ett arbete. Det är en roll som ger livserfarenhet, perspektiv och en känsla av att bidra på ett sätt som få andra yrken kan erbjuda.
Uppdraget innebär bland annat:
• Bad/simhall ca 6 gånger per vecka
• Medföljande assistans till daglig verksamhet
• Varierande arbetstider:
o 06.00-14.00
o 13.30-21.00
o Dygnspass 14.00-14.00 (med väntetid)
• Stöd i vardagliga moment som kräver viss fysisk förmåga
• Hänsyn till allergier (ägg och gluten)
Vi söker dig som:
• Pratar och förstår svenska obehindrat
• Är pålitlig, punktlig och samarbetsvillig
• Har erfarenhet av epilepsi (eller är trygg i att lära dig)
• Har ett lugnt, inkännande och respektfullt förhållningssätt
• Har tillräcklig fysik för att kunna stötta i vissa moment
• Trivs i ett arbete där relation och kontinuitet är viktigt
Har du erfarenhet av EP så är det ett stort plus!
Anställning
• Omfattning: ca 75 %
• Trygg anställning hos en seriös assistansanordnare
• Ett uppdrag med god struktur, tydlighet och respekt för både assistent och assistansanvändare Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-21
E-post: maria@assistanskompetens.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "TÄBY". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Assistans Kompetens i Sverige AB
(org.nr 556811-1008), http://www.assistanskompetens.se Kontakt
Kund och personalansvarig
Maria Bergman maria@assistanskompetens.se Jobbnummer
9752140