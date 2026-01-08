Personlig assistent i Stenstorp
2026-01-08
Vi erbjuder ett stimulerande arbete hos en man i 20-årsåldern. Mannen bor i Stenstorp i en del av sin mammas hus men kommer flytta till eget hus under året. Arbetet är förlagt både i hemmet i Stenstorp och på Dagligverksamhet i Falköping.
Tjänsten innebär arbete både dag kväll och helg samt journatt längre fram.
Novum är en rikstäckande assistansanordnare som arbetar utifrån en kristen värdegrund vars ambition är att göra skillnad för individen, branschen och i samhället.
Som en del av Novum Assistans är du delaktig som medarbetare genom regelbundna arbetsplatsträffar där utveckling av uppdragen sker. Vi som assistansbolag skapar förutsättningar för de uppgifter som assistansen kräver, i fortlöpande kompetensutveckling utifrån behov i uppdraget. Du som assistent får därmed möjlighet till personlig utveckling både som individ och i din yrkesroll som personlig assistent.
Vem är du som sökande?Vi söker dig som har en personlig lämplighet för uppdraget, du är glad, positiv, strukturerad och initiativrik samtidigt som du har en förmåga att arbeta lågaffektivt. Önskvärt är också att du har en god fysik.
Personkemin och samspelet mellan dig som assistent och uppdragsgivaren är helt avgörande för kvaliteten och upplevelsen av arbetet. Målet är att mannen får känna glädje och känsla av sammanhang som påverkar hans upplevelse av livskvalitet.
Det är viktigt att du är punktlig men samtidigt flexibel för att ibland kunna hoppa in för att täcka luckor i bemanningen.Vi ser att du är trygg som person och trivs med att ta initiativ, både självständigt och i samspel med andra i grupp.
Körkort är ett krav
God svenska i tal och skrift är ett krav
Erfarenhet av tydliggörande pedagogik och alternativ och kompletterande kommunikation är meriterande
I arbetsuppgifterna ingår att stötta mannen i sitt arbete på daglig verksamhet, sjukgymnastik, personlig omsorg samt allternativ och kompletterande kommunikation då mannen inte har ett talat språk. I dina arbetsuppgifter ingår också att hitta på och följa med honom på fritidsaktiviteter. Hans intressen är musik, djur, tåg och att åka bil. Då mannen har tillgång till bil som ger honom en stor frihet söker vi främst assistenter med körkort. I uppdraget arbetar man både ensam och tillsammans med en kollega.
Om anställningen
Arbetstiderna varierar mellan: dag, kväll, journatt och helg.
Tjänsten är en tillsvidareanställning så länge uppdraget varar.
Vi söker också behovsvikarier som arbetar per timma.
Vi erbjuder fast timlön enligt överenskommelse. Övriga ersättningar enligt kollektivavtal.
Om rekryteringen
Urvalsprocessen sker löpande och mer information om uppdraget fås vid en eventuell intervju. Tillträde sker enligt överenskommelse. För anställning hos Novum Assistans krävs att du har ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten.
I den här rekryteringen tillämpar vi ett personlighetstest för samtliga sökande. Detta tar ca 15-20 minuter att genomföra och du får en inbjudan via din mejl efter du sökt tjänsten. Testerna hjälper oss att kunna matcha rätt person med rätt jobb. På detta sätt ökar vi chansen för att du som blir anställd kommer att trivas hos oss och att du har rätt förutsättningar för att lyckas i uppdraget. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07
