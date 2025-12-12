Personlig assistent i Linköping, 50% schemaanställning
2025-12-12
Jag är en glad och utåtriktad tjej på 34 år som nu söker nya personliga assistenter för inhopp vid behov. Jag är en mycket aktiv person som gillar sport, träning och simning. Jag gillar att resa, ibland följer du som assistent med mig.
Jag behöver personlig assistans med de vardagliga sysslorna såsom att klä på mig eller att ta hand om mitt hem. Jag har verbalt tal och kan uttrycka mig väl om vad jag vill och vad du ska göra. Jag använder rullstol, och behöver din assistans med förflyttningar, gå-träning och stretching. Jag använder mig av personlig assistans dygnet runt och jag söker nu en assistent som kan arbeta dygnspass med mig.
Det är ett krav att du som söker:
- Har ett ungdomligt sätt
- Har körkort
- Inte allergisk mot pälsdjur och klor
- Icke rökare
Det är bra om du:
- Har erfarenhet inom personlig assistans eller motsvarande.
- Har en bra fysik då det ibland kan förekomma lyft i arbetet och hjälp med förflyttningar och träning.
- Har lite datorvana eftersom jag gillar att arbeta en del med data.
Som person är du positiv i ditt sätt och du tar ansvar och är pålitlig. Jag ser gärna att du är en person som kommer med egna initiativ och förslag vad vi kan hitta på. Du bör vara lyhörd och flexibel att se vad jag vill göra utifrån mina behov. Det är viktigt att du och jag har det trevligt tillsammans. Jag vill se dig som en vän som hjälper till och att vi delar upplevelser tillsammans. Jag ser gärna att du som söker är kvinna.
Tjänst : Schemaanställning 50% på rullande schema, pass kan förekomma veckans alla dagar. Arbete 24-timmars pass med sovande jour.
Tillträde: Snarast, enligt överenskommelse.
Om rekryteringsprocessen:
Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Välkommen med din ansökan!
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
