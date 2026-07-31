Personlig assistent i Helsingborg Ref:109
Hil Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Helsingborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Helsingborg
2026-07-31
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, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Ängelholm
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Jag är en kreativ man som söker en personlig assistent.
Jag inriktar mitt egna arbete mest i hemmet där hjälper Du mig.
Ibland reser jag och då behöver jag också assistans.
Jag behöver hjälp med att underhålla min fysik och där är Du ett oumbärligt inslag.
Arbetsschemat är lite flexibelt. Ett dagspass och ett kvällspass alla veckodagar.
Vi kommer överens tillsammans om vilka pass du vill och kan arbeta.
Jag vill helst att du inte är rökare och att du skickar ett CV med personligt brev i din ansökan.
Meriter: Undersköterska, Fysioterapeut, Massageterapeut, Allmän omvårdnadserfarenhet.
Låter detta intressant är du välkommen att skicka in en skriftlig ansökan samt komplett CV till jonas.schonhult@hil.se
Glöm inte att skriva ref:109
Kollektivavtal Fremia-Kommunal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
E-post: jonas.schonhult@hil.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Referens 109". Arbetsgivare HIL Assistans AB
(org.nr 556746-3673)
Södergatan 41 (visa karta
)
252 25 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hil Assistans AB Kontakt
Jonas Schönhult jonas.schonhult@hil.se 042127472 Jobbnummer
10017244