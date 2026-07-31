Personlig assistent i Helsingborg Ref:109

Hil Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Helsingborg
2026-07-31


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Visa alla jobb hos Hil Assistans AB i Helsingborg, Bjuv, Åstorp, Höganäs, Ängelholm eller i hela Sverige

Jag är en kreativ man som söker en personlig assistent.
Jag inriktar mitt egna arbete mest i hemmet där hjälper Du mig.
Ibland reser jag och då behöver jag också assistans.
Jag behöver hjälp med att underhålla min fysik och där är Du ett oumbärligt inslag.
Arbetsschemat är lite flexibelt. Ett dagspass och ett kvällspass alla veckodagar.
Vi kommer överens tillsammans om vilka pass du vill och kan arbeta.
Jag vill helst att du inte är rökare och att du skickar ett CV med personligt brev i din ansökan.
Meriter: Undersköterska, Fysioterapeut, Massageterapeut, Allmän omvårdnadserfarenhet.
Låter detta intressant är du välkommen att skicka in en skriftlig ansökan samt komplett CV till jonas.schonhult@hil.se
Glöm inte att skriva ref:109
Kollektivavtal Fremia-Kommunal

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
E-post: jonas.schonhult@hil.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Referens 109".

Arbetsgivare
HIL Assistans AB (org.nr 556746-3673)
Södergatan 41 (visa karta)
252 25  HELSINGBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Hil Assistans AB

Kontakt
Jonas Schönhult
jonas.schonhult@hil.se
042127472

Jobbnummer
10017244

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