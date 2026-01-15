Personlig assistent i Göteborg

Novum Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg
2026-01-15


Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Novum Assistans AB i Göteborg, Mölndal, Borås, Vårgårda, Falkenberg eller i hela Sverige

Information om tjänsten Information om tjänsten Information om tjänsten Information om tjänsten Information om tjänsten
Novum är en rikstäckande assistansanordnare som arbetar utifrån en kristen värdegrund. Vårt mål är att göra skillnad för individen, branschen och i samhället. Som personlig assistent hos Novum blir du delaktig i arbetslagets utveckling genom regelbundna arbetsplatsträffar och får kontinuerlig kompetensutveckling utifrån uppdragets behov. Du erbjuds en trygg introduktion och fortlöpande utbildning, även i medicinska moment som kräver särskild instruktion.
Vem är du som sökande?
Vi söker dig som har personlig lämplighet för uppdraget. Du är ansvarsfull, empatisk och lyhörd samt trygg i din roll. Du är punktlig och strukturerad men också flexibel för att kunna täcka upp vid behov. Du tar initiativ både självständigt och i samarbete med kollegor. En god fysik och ett positivt förhållningssätt är meriterande. Personkemin mellan dig och uppdragsgivaren är central för att arbetet ska fungera väl.

Du har god förmåga att arbeta lågaffektivt

Du är initiativrik och problemlösande

Du kan hantera både självständigt arbete och teamarbete

Publiceringsdatum
2026-01-15

Dina arbetsuppgifter
I uppdraget ingår personlig omvårdnad, stöd i vardagliga aktiviteter, följa med på fritidsaktiviteter samt stöd i arbete eller daglig verksamhet. Arbetsuppgifter kan också innefatta hjälp vid sjukgymnastik, enklare medicinska moment efter genomgången utbildning och stöd i kommunikation med alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) vid behov. Du arbetar både ensam och tillsammans med kollegor beroende på situationen.
Krav och meriter

Körkort är ett krav (då uppdraget kan innebära transporter)

God svenska i tal och skrift är ett krav

Erfarenhet av tydliggörande pedagogik och AKK är meriterande

BankID krävs och du måste godkänna att använda det i tjänsten

Om anställningen
Anställningen kan vara tillsvidare eller timanställning beroende på uppdragets art. Ange i din ansökan om du söker hel- eller deltid samt om du kan arbeta kväll, helg och journatt. Vi erbjuder fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar följer kollektivavtal. Tillträde enligt överenskommelse.
Om rekryteringen
Urvalsprocessen sker löpande och mer information om uppdraget ges vid intervju. I denna rekrytering tillämpar vi ett personlighetstest för samtliga sökande, vilket tar cirka 15-20 minuter att genomföra. Du får en inbjudan via e-post efter att du har sökt tjänsten. Testet hjälper oss att matcha rätt person till rätt uppdrag och ökar chansen att du trivs i rollen.
Vi ser fram emot din ansökan och att få veta mer om hur just du kan bidra till en meningsfull vardag för våra uppdragsgivare.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-4565486-1791456".

Arbetsgivare
Novum Assistans AB (org.nr 556872-3075), https://jobb.novumassistans.se
Tengvallsgatan 30 (visa karta)
703 47  ÖREBRO

Arbetsplats
Novum Assistans

Jobbnummer
9686451

Prenumerera på jobb från Novum Assistans AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Novum Assistans AB: