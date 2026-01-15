Personlig assistent i Göteborg
Novum Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg
2026-01-15
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
, Mölndal
, Borås
, Vårgårda
, Falkenberg
eller i hela Sverige
Novum är en rikstäckande assistansanordnare som arbetar utifrån en kristen värdegrund. Vårt mål är att göra skillnad för individen, branschen och i samhället. Som personlig assistent hos Novum blir du delaktig i arbetslagets utveckling genom regelbundna arbetsplatsträffar och får kontinuerlig kompetensutveckling utifrån uppdragets behov. Du erbjuds en trygg introduktion och fortlöpande utbildning, även i medicinska moment som kräver särskild instruktion.
Vem är du som sökande?
Vi söker dig som har personlig lämplighet för uppdraget. Du är ansvarsfull, empatisk och lyhörd samt trygg i din roll. Du är punktlig och strukturerad men också flexibel för att kunna täcka upp vid behov. Du tar initiativ både självständigt och i samarbete med kollegor. En god fysik och ett positivt förhållningssätt är meriterande. Personkemin mellan dig och uppdragsgivaren är central för att arbetet ska fungera väl.
Du har god förmåga att arbeta lågaffektivt
Du är initiativrik och problemlösande
Du kan hantera både självständigt arbete och teamarbetePubliceringsdatum2026-01-15Dina arbetsuppgifter
I uppdraget ingår personlig omvårdnad, stöd i vardagliga aktiviteter, följa med på fritidsaktiviteter samt stöd i arbete eller daglig verksamhet. Arbetsuppgifter kan också innefatta hjälp vid sjukgymnastik, enklare medicinska moment efter genomgången utbildning och stöd i kommunikation med alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) vid behov. Du arbetar både ensam och tillsammans med kollegor beroende på situationen.
Krav och meriter
Körkort är ett krav (då uppdraget kan innebära transporter)
God svenska i tal och skrift är ett krav
Erfarenhet av tydliggörande pedagogik och AKK är meriterande
BankID krävs och du måste godkänna att använda det i tjänsten
Om anställningen
Anställningen kan vara tillsvidare eller timanställning beroende på uppdragets art. Ange i din ansökan om du söker hel- eller deltid samt om du kan arbeta kväll, helg och journatt. Vi erbjuder fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar följer kollektivavtal. Tillträde enligt överenskommelse.
Om rekryteringen
Urvalsprocessen sker löpande och mer information om uppdraget ges vid intervju. I denna rekrytering tillämpar vi ett personlighetstest för samtliga sökande, vilket tar cirka 15-20 minuter att genomföra. Du får en inbjudan via e-post efter att du har sökt tjänsten. Testet hjälper oss att matcha rätt person till rätt uppdrag och ökar chansen att du trivs i rollen.
Vi ser fram emot din ansökan och att få veta mer om hur just du kan bidra till en meningsfull vardag för våra uppdragsgivare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-4565486-1791456". Arbetsgivare Novum Assistans AB
(org.nr 556872-3075), https://jobb.novumassistans.se
Tengvallsgatan 30 (visa karta
)
703 47 ÖREBRO Arbetsplats
Novum Assistans Jobbnummer
9686451