Personlig assistent i Falkenberg
2026-01-14
Om jobbet
Vi söker just nu en assistent som vill jobba hos en 19 årig pojke med autism.
Tjänsten innefattar hjälp med av- och påklädning, matning, personlig hygien samt förflyttningar.
Som sökande ska du:
• tala god svenska!
• vara positiv och initiativrik, självgående och ansvarsfull
• vara lugn och ha tålamod
Meriterande om du som sökande har erfarenhet av att arbeta inom personlig assistans och med hjälpmedel som ortoser, hostmaskin, peg och/eller sondmatning.
Vi söker en assistent som har möjlighet att arbeta alla tider på dygnet.
När du söker en tjänst hos oss, skicka ett mail med ditt cv och ditt personliga brev. Vi uppskattar även om du bifogar en bild på dig själv. Din ansökan kommer att läsas av personal på Molnet assistans samt kundens vårdnadshavare.
Molnet Assistans är ett företag inom vård och omsorg som arbetar med personlig assistans. Vi fokuserar på kunden och individen där verksamhet präglas av flexibilitet, lyhördhet samt att man alltid sätter kundens behov och önskemål i fokus.
Vi arbetar varje dag för våra kunders högsta möjliga livskvalitet i form av trivsel, glädje, trygghet samt personlig utveckling. Vi är medlemmar i Fremia och har kollektivavtal både för assistenter och tjänstemän.
Sista dag att ansöka är 2026-01-28
Sista dag att ansöka är 2026-01-28
E-post: joakim@molnetassistans.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Molnet Personlig Assistans AB
(org.nr 556909-8881) Arbetsplats
Hos kund i Falkenberg Kontakt
Joakim Stanzé joakim@molnetassistans.se Jobbnummer
9683401