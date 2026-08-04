Personlig assistent Helsingborg
Söderort Assistans Aktiebolag / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Åstorp Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Åstorp
2026-08-04
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Söderort Assistans AB är ett företag som bedriver personlig assistans och vi finns i hela landet. Denna tjänst avser Helsingborg.
Söderort Assistans AB har fokus på kvalitet och det är viktigt att brukaren har full delaktighet, självbestämmande och inflytande över hur dennes assistans utformas.
Vi som assistansanordnare arbetar för våra brukare genom att erbjuda insatser som är individuellt utformade. Vi vill hjälpa våra brukare att leva sina egna liv, som de själva vill leva det, med hjälp av sina personliga assistenter. Du som söker denna tjänst bör vara noggrann, ordningsam, lyhörd, flexibel och vara bra på att ta direktiv. Du ska kunna arbeta såväl på egen hand som i grupp. Det är viktigt att du tar ansvar för att dina arbetsuppgifter blir utförda och det är en fördel om du är bra på att ta egna initiativ. Det är även viktigt att du är lyhörd för vad brukaren vill och behöver.
Vi söker dig som vill arbeta som personlig assistent. Du behöver inte ha någon erfarenhet, då det är viktigast att den personliga kemin stämmer överens, men det är en fördel om du har insikt i vad arbetet som personlig assistent innebär.
Som personlig assistent ska du hjälpa brukaren med allt i sin vardag. Din arbetsplats är där brukaren befinner sig, som t ex i hemmet, skolan och på aktivitet.
Du ska vara brukarens förlängda armar och ben. Du ska kunna hjälpa till med personlig hygien, på- och avklädning, förflyttningar, städning, matlagning och övriga hushållssysslor.
Arbetstiderna är varierade och du ska kunna arbeta såväl dag, kväll och helg.
Du ska kunna behärska det svenska språket väl i både tal och skrift, då vi har dokumentationsskyldighet.
Ansökan avser både heltids- och deltidstjänst. Brukaren är ett barn och vi ser helst kvinnliga sökanden. Anställning sker med start från 29 juli, så ansök redan idag!
Förbered gärna med registerutdrag för arbete med barn inom LSS samt utdrag ur misstankeregister, då detta är ett krav vid arbete hos barn. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03
E-post: kontakt@soderortassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Helsingborg". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Söderort Assistans Aktiebolag
(org.nr 556834-2603) Arbetsplats
Söderort Assistans AB Jobbnummer
10022065