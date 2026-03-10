Personlig assistent Falkenberg
Om arbetsplatsen
Furuboda Assistans är en privat assistansanordnare i södra Sverige med rötter i den ideella Föreningen Furuboda. Bolaget skapades år 2005 och är ett växande företag. I dagsläget består Furuboda Assistans av ca 600 medarbetare. Vi strävar efter att vara ett föredöme inom hållbart företagande. För oss handlar hållbart företagande om att ha ett starkt kundfokus, välmående personal samt att eftersträva en låg klimat- och miljö-påverkan, samhällsengagemang och lönsamhet genomsyrar alla delar av vår verksamhet.
Är du en person som vill göra skillnad i någon annans liv? Vi söker nu en engagerad och omsorgsfull personlig assistent för att hjälpa en man i 50-års åldern i hans dagliga liv.
Vi söker dig som har
En lugn och metodisk arbetsstil
Erfarenhet av att arbeta med personer med intellektuell funktionsnedsättning
Erfarenhet av eller vilja att lära dig TAKK (tecken som stöd) eller bildstöd
En stor omtanke för andra och en vilja att skapa trygghet och en meningsfull vardag
God kommunikationsförmåga och förståelse för alternativ och kompletterande kommunikation
Förmåga att arbeta både självständigt och som en del i ett team
Tjänsten innebär
Arbetstider enligt schema, både vardagar och helger (dygnspass)
En trygg och stödjande arbetsmiljö där du får möjlighet att utvecklas inom yrket
En tjänstgöringsgrad på ca 90%
Publiceringsdatum2026-03-10
Som personlig assistent kommer du att vara en viktig del i kundens vardag och hjälpa honom med allmänna omvårdnadsuppgifter (ADL), såsom:
Personlig hygien
Klädsel och påklädning
Måltider och matlagning
Stöd vid förflyttningar och aktivitet
Socialt stöd och kommunikation via TAKK eller bildstöd (tecken som stöd eller bildbaserat kommunikationssätt)
Följa kunden på aktiviteter och ärenden utanför hemmet
Arbetsplatsen är i kundens hem, där du arbetar nära och har en individuell relation med honom.Kvalifikationer
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av att arbeta med personer med hörselnedsättning samt teckenspråk
Erfarenhet av eller utbildning inom alternativ och kompletterande kommunikation (AKK)Övrig information
Som anställd på Furuboda Assistans blir du erbjuden ett meningsfullt arbete med trygg anställning, friskvårdsbidrag på 2500 kronor, utbildningar och möjlighet till att utvecklas i ditt uppdrag. Vi tycker det är viktigt att medarbetare känner glädje och gemenskap på jobbet, och erbjuder därför en rad olika aktiviteter. Hos oss får du precis som våra kunder vara precis den du är. Vi har kollektivavtal och är medlemmar i IfA, Intresseföreningen för assistansberättigade, och möter deras höga kvalitetskrav som IfA-godkänd anordnare av personlig assistans. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
