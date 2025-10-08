Personlig assistent, extra
Personlig assistans i Göteborg AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg
2025-10-08
Personlig Assistans i Göteborg AB har arbetat med personlig assistans sedan Lagen om Stöd och Service till funktionshindrade infördes 1994.
Vi söker en tjej, gärna i 30-50-årsåldern, som vill jobba deltid. Här jobbar man dygn med 6 timmar väntetid per natt.
Du jobbar som assistent till en 40-årig rullstolsburen kvinna med förvärvad hjärnskada.
Jobbet innebär att assistera kvinnan i alla hennes dagliga rutiner såsom hygien, träning samt övriga fritidsaktiviteter. Det är en aktiv kvinna som har mycket kontakt med anhöriga och vänner, går på bio, gillar att vara ute på promenader och ta en fika ibland. Du ska även vara behjälplig med hennes kommunikation och det är därför av stor vikt att du behärskar svenska i tal och skrift.
Du ska vara flexibel, positiv, inkännande och initiativtagande. Tidigare erfarenhet av assistansarbete är en merit. Du bör ej vara pälsdjursallergiker då det finns katt i hemmet.
Tillträde omgående. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: info@personligassistansgbg.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "E520". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Personlig Assistans i Göteborg AB
GÖTEBORG
